Il derby intercontinentale sfocia nel completo caos al triplice fischio. Galatasaray-Fenerbahce, infatti, termina sul risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa, grazie alla strepitosa doppietta di Victor Osihmen, capace di regalare ai tifosi gialloblu una vittoria estremamente importante sia sul piano dell'entusiasmo (successo sugli storici rivali stracittadini) che per ciò che concerne la classifica (Fener in vetta, a +2 dal secondo posto attualmente occupato dall'Amedspor). Tuttavia, la maxi-rissa scoppiata in campo e le scene di violenza viste dopo la partita, oscurano il risultato ottenuto dalla squadra di Kartal, riportando al centro della questione l'anti-sportività in campo dei giocatori nel mondo del calcio.

Dalla scintilla tra Sallai e Kerem Akturkoglu alla maxi-rissa

Ricostruendo la vicenda, il primo confronto vede il calciatore del Galatasaray e il giocatore del Fenerbahceprotagonisti di un acceso testa a testa a centrocampo. La discussione si trasforma rapidamente in un parapiglia generale, che coinvolge progressivamente altri calciatori, con spintoni e momenti di tensione altissima. Tra le persone intervenute per provare a separare i due calciatori ci sono anche giocatori che cercano di riportare la calma, ma la situazione continua a degenerare. Da menzionare, infatti, la presenza di due ex Serie A come, intervenuti per separare o difendere i propri compagni di squadra.

Innescando una vera e propria reazione a catena di accesissimi confronti, l'episodio più concitato arriva con Archie Brown e Abdulkerim Bardakci. I due, infatti, vengono alle mani e finiscono addirittura per terra durante il confronto, costringendo gli altri presenti a intervenire immediatamente per dividerli. Dopo pochissimi minuti, arriva anche la polizia. Grazie all'intervento degli agenti viene ripristinato l'ordine, tuttavia, il bilancio disciplinare sarà davvero pesantissimo.

Ich hoffe Fener kriegt dafür endlich ihre gerechte Strafen.



Da es aber TFF ist erwarte ich nichts. Im Gegenteil, ich erwarte das Gala bestraft wird statt Fener 😁😁 pic.twitter.com/Zou5NgQQ8E — okazakii (@Okazazikii) October 26, 2026

Due espulsi e due ammoniti dopo la maxi-rissa

Archie Brown

Abdulkerim Bardakci (i due calciatori venuti alle mani e finiti a terra) e ammoniti Roland Sallai e Kerem Akturkoglu (coloro che hanno per primi provocato l'inizio della violenta rissa).

Al termine della rissa, l'arbitro turcoestrae ben due cartellini rossi e due gialli: espulsi

ISTANBUL, TURCHIA - 26 OTTOBRE: Archie Brown del Fenerbahçe a confronto con Abdulkerim Bardakcı del Galatasaray durante la partita della Süper Lig turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Fenerbahçe SK, disputata al Rams Park Stadium il 26 ottobre 2026 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

È importante precisare che le eventuali conseguenze non sono necessariamente finite qui, dal momento che le immagini degli episodi verranno sicuramente valutate dagli organi disciplinari della federazione turca, i quali stabiliranno se adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dei calciatori o dei membri degli staff coinvolti. Nonostante il successo del Galatasaray, purtroppo, il risultato sportivo finisce così per passare in secondo piano, davanti alle immagini di un finale capace di superare ogni limite agonistico.