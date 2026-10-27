Si è conclusa l'ottava giornata di Premier League e la novità principale è la prima sconfitta stagionale del Manchester City. Ne approfitta l'Arsenal, che lo raggiunge nuovamente al primo posto. Continua invece il periodo di crisi dello United, arrivato a 6 gare consecutive senza vittorie. Altro successo per il Tottenham di De Zerbi, che sembra aver finalmente imboccato la strada giusta. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.

Premier League, cade il City e l'Arsenal ne approfitta

Il turno si è aperto venerdì sera con il match tra Ipswich e Nottingham Forest, terminato 1-1. Il pareggio lascia gli ospiti in zona retrocessione con solo 6 punti. All'ora di pranzo di sabato è arrivato uno dei risultati più inaspettati del weekend, con laper 2-1 in casa dell'Aston Villa. Si ferma a 7 il numero di successi consecutivi per i Citizens, mentre i Villans sono tornati a lottare per la zona europea dopo l'inizio shock.

BIRMINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 24: Nicolas Jackson dell'Aston Villa celebra il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Manchester City al Villa Park il 24 ottobre 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Nel pomeriggio, il Fulham di Arbeloa ha trovato la seconda vittoria consecutiva battendo il Coventry 0-1. Alla stessa ora, l'Arsenal ha approfittato del passo falso del City e ha sconfitto 2-0 l'Everton. I Gunners tornano così al primo posto, condiviso con i diretti rivali. Il posticipo serale ha visto scendere in campo Chelsea e Tottenham, con gli Spurs che potrebbero aver ingranato la marcia giusta grazie al successo per 0-2. Tra le fila dei Blues da segnalare l'espulsione di Cole Palmer.

Lo United sprofonda, il Liverpool passa sul Brighton

L'altra grande sorpresa del weekend è la pesantecontro il Bournemouth per 0-3. Con uno spogliatoio ormai in frantumi, Carrick e squadra sono crollati contro le Cherries che prima della gara erano a soli 6 punti in classifica. I Red Devils restano fermi a 7 in sedicesima posizione. In contemporanea ilha strappato un 2-0 contro un Brighton in gran forma, il quale rimane al terzo posto con 5 punti di distacco dalla vetta. I Reds salgono al quarto con 15 punti.Altra non vittoria per l', che con l'1-1 col Brentford arriva a 6 gare consecutive senza i tre punti. Sempre in pareggio, ma per 0-0, è terminata la gara tra Sunderland e Leeds. I Black Cats stanno faticando a gestire l'impegno europeo e restano ultimi in classifica. Vittoria, infine, per ilche contro il Crystal Palace in trasferta è riuscito a strappare lo 0-2. Anche i Magpies dopo un inizio non perfetto tornano a contendere i posti validi per l'Europa.