Victor Osimhen risponde sul campo e lo fa con parole forti. Dopo la vittoria del suo Galatasaray sul terreno del Lille, squadra in cui ha giocato in passato, l'attaccante nigeriano ha lanciato un messaggio chiaro a chi lo critica, ribadendo la fiducia nei propri mezzi e la volontà di non lasciarsi condizionare dalle polemiche. Un messaggio diretto a chi prova a metterlo sotto pressione: il nigeriano preferisce lasciare parlare le prestazioni, senza perdere energie nelle polemiche. Con la maglia del Galatasaray, l'ex Napoli vuole continuare a essere protagonista, forte della convinzione di appartenere all'élite degli attaccanti mondiali.

Le parole di Osimhen dopo la vittoria

Victor Osimhen: "Ben öyle bir yerden geliyorum ki korkmuyorum, zorluklardan korkmuyorum. Kimse bana nasıl koşu atacağımı, nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı söyleyemez, zaten bunları yapıyorum ve bu yüzden dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim. Beni pek tanımıyorlar,… pic.twitter.com/dzktfhxMuy — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) October 21, 2026

L'ex centravanti del Napoli ha rivendicato il proprio percorso, sottolineando come le difficoltà affrontate nella vita lo abbiano reso più forte e immune alle pressioni esterne: "Vengo da un posto tale che non ho paura,, ha dichiarato Osimhen, mettendo subito in evidenza la determinazione che lo accompagna dentro e fuori dal campo.Parole che raccontano la personalità di un giocatore abituato a convivere con grandi aspettative e giudizi spesso contrastanti. L'attaccante ha poi difeso con decisione il proprio modo di interpretare il ruolo, senza accettare consigli non richiesti sul suo gioco:, tanto sto già facendo tutto questo e", ha aggiunto il centravanti nigeriano.

ISTANBUL, TURCHIA - 28 OTTOBRE: Mauro Icardi e Victor Osimhen del Galatasaray festeggiano la vittoria dopo la partita della Super League turca tra Galatasaray e Besiktas al Rams Park Stadium il 28 ottobre 2024 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Un'affermazione netta, con cui Osimhen ribadisce la consapevolezza del proprio valore e la convinzione di poter fare la differenza ai massimi livelli. Il successo del Galatasaray sul campo del Lille rappresenta così anche l'occasione per ribadire la propria mentalità vincente, in una serata speciale contro una squadra che ha fatto parte del suo passato.

L'attaccante ha poi spiegato di non lasciarsi condizionare dalle voci che circolano sul suo conto, rivendicando la scelta di concentrarsi esclusivamente sul calcio e sui propri obiettivi: "Non mi conoscono molto bene, niente di quello che dicono mi tocca. Vogliono trascinarmi lì, ma ho affrontato tutte le chiacchiere con indifferenza. Ho altre cose di cui occuparmi, non mi sto occupando di queste", ha concluso Osimhen.