Incidente a Istanbul per la compagna di Osimhen incinta di 8 mesi. Illesa e dimessa
Osimhen segna e ad annunciare il gol nello stadio ci pensa la...figlia
Ieri pomeriggio alle 15:10, a poche ore dalla sconfitta del Galatasaray contro il Barcellona nella seconda giornata della Champions League, Stefanie Kim Ladewig, compagna di Victor Osimhen, vive attimi di puro terrore nel quartiere di Kemerburgaz Mithatpaşa, nel distretto di Eyüpsultan a Istanbul. Il fuoristrada guidato dalla ragazza dopo aver affrontato una curva, tampona inavvertitamente un veicolo commerciale leggero. Dopo il primo violento impatto, il SUV perde vertiginosamente aderenza, invade la corsia opposta e si scontra frontalmente con una seconda autovettura in transito.
Lo spavento e i controlli in ospedaleLa carambola appare spaventosa, ma il triplo schianto distrugge solo le lamiere dei veicoli e lascia fortunatamente illesi tutti i passeggeri coinvolti. L'assenza di ferite visibili non cancella però la grande apprensione per Stefanie Kim Ladewig, attualmente all'ottavo mese di gravidanza. La ragazza raggiunge immediatamente un ospedale privato a Sarıyer Maslak per sottoporsi a tutti i controlli precauzionali del caso. I medici confermano il perfetto stato di salute della madre e del nascituro, firmando le tempestive e rassicuranti dimissioni dalla clinica.
Chi è Stefanie Kim LadewigNata a Berlino in Germania, Stefanie Kim Ladewig lavora oggi come modella e creatrice di contenuti legati alla moda e alla bellezza sui social media. La storia d'amore con l'attaccante nigeriano rappresenta una delle relazioni più riservate e solide del panorama calcistico. La scintilla scocca nel 2018, durante la complessa parentesi di Osimhen al Wolfsburg. L'attaccante vive un periodo di forte frustrazione sportiva, lontano dai riflettori, e proprio in Germania incontra Stefanie, all'epoca cheerleader del club tedesco. La modella sostiene il giocatore nei momenti più bui, scegliendo di vivere al suo fianco molto prima della sua definitiva esplosione internazionale. La coppia, che ha già festeggiato la nascita di una bambina nel 2022, si prepara ora ad accogliere il secondo figlio chiudendo per sempre la parentesi di questo brutto spavento.
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