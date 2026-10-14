Ieri pomeriggio alle 15:10, a poche ore dalla sconfitta del Galatasaray contro il Barcellona nella seconda giornata della Champions League, Stefanie Kim Ladewig, compagna di Victor Osimhen, vive attimi di puro terrore nel quartiere di Kemerburgaz Mithatpaşa, nel distretto di Eyüpsultan a Istanbul. Il fuoristrada guidato dalla ragazza dopo aver affrontato una curva, tampona inavvertitamente un veicolo commerciale leggero. Dopo il primo violento impatto, il SUV perde vertiginosamente aderenza, invade la corsia opposta e si scontra frontalmente con una seconda autovettura in transito.

Lo spavento e i controlli in ospedale

La carambola appare spaventosa, ma il triplodistrugge solo le lamiere dei veicoli e lascia fortunatamentetutti i passeggeri coinvolti. L'assenza divisibili non cancella però la grande apprensione perattualmente all'ottavo mese diLa ragazza raggiunge immediatamente unprivato a Sarıyer Maslak per sottoporsi a tutti i controlli precauzionali del caso. I medici confermano il perfetto stato didella madre e del nascituro, firmando le tempestive e rassicurantidalla clinica.

ISTANBUL, TURCHIA - 2 AGOSTO: La moglie e la figlia di Victor Osimhen in tribuna prima dell'amichevole precampionato tra Galatasaray e SS Lazio, disputata al Rams Park Stadium il 2 agosto 2025 a Istanbul, Turchia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Chi è Stefanie Kim Ladewig

Nata a Berlino in Germania,lavora oggi come modella e creatrice di contenuti legati allae allasui social media. La storia d'amore con l'attaccante nigeriano rappresenta una dellepiù riservate e solide del panorama calcistico. La scintilla scocca nel 2018, durante la complessa parentesi dialL'attaccante vive un periodo di fortesportiva, lontano dai riflettori, e proprio in Germania incontraall'epocadel club tedesco. La modella sostiene il giocatore nei momenti più bui, scegliendo di vivere al suo fianco molto prima della sua definitivainternazionale. La coppia, che ha già festeggiato la nascita di unanel 2022, si prepara ora ad accogliere il secondochiudendo per sempre la parentesi di questo brutto spavento.