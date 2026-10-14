Ci sono giocatori capaci di cambiare una partita in pochi istanti e Lamine Yamal ha dimostrato ancora una volta di appartenere a questa categoria. Nel successo per 4-1 del Barcellona sul Galatasaray, il numero 10 blaugrana ha trasformato l'inizio della ripresa nel momento decisivo della sfida, partecipando direttamente alla rimonta con due assist e mettendo costantemente in difficoltà la difesa turca. La sua prestazione non si misura soltanto nelle occasioni create, ma anche nella capacità di accelerare, saltare gli avversari e scegliere quando dare ritmo all'azione. I numeri raccontano una serata di grande peso: sei occasioni create, cinque conclusioni, quattro cross e 17 conduzioni palla.

Due assist in dieci minuti: Yamal spacca la partita

Il momento chiave arriva subito dopo l'intervallo. Yamal inventa prima un passaggio con l'esterno per Gordon, che non riesce a trasformare l'occasione in gol, poi serve ail pallone per la rete del 2-1. Poco dopo arriva un'altra giocata decisiva, quella che permette a Gordon di riscattarsi e firmare il 3-1.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona avanza palla al piede sotto la pressione di Davinchi del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Getafe CF allo Spotify Camp Nou, il 10 ottobre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il talento spagnolo continua a spingere anche nell'azione che porta al quarto gol di Adeyemi, trascinando il Barcellona in una fase della gara nella quale il Galatasaray fatica a contenerlo. La differenza sta nella varietà delle soluzioni: Yamal non si limita al dribbling, ma alterna passaggi filtranti, conduzioni e accelerazioni che aprono spazi per i compagni.

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La Champions è il grande obiettivo di Lamine

La prestazione di Istanbul assume un significato ulteriore alla luce delle delusioni europee delle ultime stagioni, con le eliminazioni contro Inter e Atlético Madrid ancora presenti nel percorso del giovane fuoriclasse.: "Non mi fermerò finché non la riporterò a casa".

E nelle scorse settimane aveva ribadito che "la Champions è l'obiettivo dell'anno". Il rendimento di questa stagione, con otto gol e nove assist secondo i dati riportati da AS, conferma la sua crescita e il peso crescente nelle ambizioni blaugrana. A Istanbul ha anche indossato la fascia da capitano dopo l'uscita di Pedri: un dettaglio che fotografa il ruolo sempre più importante di Yamal nel Barcellona, mentre la squadra punta a trasformare il talento individuale in un percorso europeo vincente.