La seconda giornata della League Phase di Champions League regala un'amara doccia fredda al pubblico di San Siro. L'Inter ha l'obbligo di riscattare la dolorosa sconfitta incassata al Bernabeu contro il Real Madrid e il calendario offre un'occasione d'oro ai campioni d'Italia in carica. I nerazzurri ospitano infatti l'umile ma organizzato e coraggioso Club Brugge.

L'ambiente intero si aspetta un facile ritorno alla vittoria europea, ma Nicolò Tresoldi gela letteralmente lo stadio. L'attaccante italo-tedesco firma una clamorosa tripletta e trascina i belgi a un pirotecnico successo per 3-4. La classifica continentale lancia già segnali allarmanti. La squadra di mister Chivu fallisce l'appuntamento con la vittoria contro un avversario sulla carta abbordabile e resta inchiodata a quota zero punti, incassando la spaventosa cifra di sei reti complessive in appena due gare.

Il divario in campo e i numeri impietosi

La lunghissima sosta per leha prosciugato le energie vitaliapparsa profondamente sulle gambe.sceglie ugualmente di schierarepalesemente lontani dalla condizione ottimale, confinando in panchina elementi più in salute comeIl rettangolo verde evidenzia un divario fisico imbarazzante, ilha corso letteralmente al doppio della velocità rispetto ai padroni di casa. Il trio difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni alza vertiginosamente la linea e si fa puntualmente superare dai guizzi dii giocatori più pericolosi tra gli ospiti, mentre Josepmette a referto l'ennesimo grave errore stagionale. Le tre disperate reazioni nerazzurre non evitano il disastro. Con questo ko, l'Inter aggiorna un bilancio europeo spaventoso: settenelle ultime otto partite giocate in Champions League. Una debacle tecnica e statistica che fa eco fino agli Stati Uniti, in particolare negli studi dell'emittente

MILANO, ITALIA - 13 OTTOBRE: Nicolò Tresoldi del Bruges e Alessandro Bastoni dell'FC Internazionale in azione durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Internazionale Milano e Club Brugge KV allo stadio San Siro, il 13 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

L'attacco frontale di Michele Grella

Negli studi della TV americana, l'ex calciatore ed esperto opinionista Micheleaffiancato da Troyinterviene a gamba tesa sul crolloL'italo-australiano analizza la prestazione deludente della squadra didefinendola una grandissima delusione sotto ogni punto di vista, e usa parole durissime per tracciare un parallelismo sullaambientale nel nostro Paese: "In Italia vent'anni fa, se perdevi contro il Brugge a San Siro, ti mettevano in piazza e ti tiravano i sassi. Grazie a Dio non siamo più a vent'anni fa". L'opinionista rincara poi la dose e bacchetta impietosamente la fragilità dellameneghina: "Non si può perdere una partita del genere e non si possono concedere quei gol". L'Inter si caccia in una posizione tremendamente scomoda, senza un immediato e radicale cambio di rotta, il passaggio agli ottavi di finale dirischia seriamente di sfumare.