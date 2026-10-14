Disastro Inter col Brugge a San Siro. Ferma a zero punti, subisce le dure critiche tv di Grella
Il Brugge festeggia la vittoria contro l'Inter: applausi per Tresoldi
La seconda giornata della League Phase di Champions League regala un'amara doccia fredda al pubblico di San Siro. L'Inter ha l'obbligo di riscattare la dolorosa sconfitta incassata al Bernabeu contro il Real Madrid e il calendario offre un'occasione d'oro ai campioni d'Italia in carica. I nerazzurri ospitano infatti l'umile ma organizzato e coraggioso Club Brugge.
L'ambiente intero si aspetta un facile ritorno alla vittoria europea, ma Nicolò Tresoldi gela letteralmente lo stadio. L'attaccante italo-tedesco firma una clamorosa tripletta e trascina i belgi a un pirotecnico successo per 3-4. La classifica continentale lancia già segnali allarmanti. La squadra di mister Chivu fallisce l'appuntamento con la vittoria contro un avversario sulla carta abbordabile e resta inchiodata a quota zero punti, incassando la spaventosa cifra di sei reti complessive in appena due gare.
Il divario in campo e i numeri impietosiLa lunghissima sosta per le Nazionali ha prosciugato le energie vitali dell'Inter, apparsa profondamente sulle gambe. Chivu sceglie ugualmente di schierare titolari palesemente lontani dalla condizione ottimale, confinando in panchina elementi più in salute come Carlos Augusto, Pavard e Mkhitaryan. Il rettangolo verde evidenzia un divario fisico imbarazzante, il Brugge ha corso letteralmente al doppio della velocità rispetto ai padroni di casa. Il trio difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni alza vertiginosamente la linea e si fa puntualmente superare dai guizzi di Tresoldi e Forbs, i giocatori più pericolosi tra gli ospiti, mentre Josep Martinez mette a referto l'ennesimo grave errore stagionale. Le tre disperate reazioni nerazzurre non evitano il disastro. Con questo ko, l'Inter aggiorna un bilancio europeo spaventoso: sette sconfitte nelle ultime otto partite giocate in Champions League. Una debacle tecnica e statistica che fa eco fino agli Stati Uniti, in particolare negli studi dell'emittente CBS.
L'attacco frontale di Michele GrellaNegli studi della TV americana, l'ex calciatore ed esperto opinionista Michele Grella, affiancato da Troy Deeney, interviene a gamba tesa sul crollo dell'Inter. L'italo-australiano analizza la prestazione deludente della squadra di Chivu, definendola una grandissima delusione sotto ogni punto di vista, e usa parole durissime per tracciare un parallelismo sulla pressione ambientale nel nostro Paese: "In Italia vent'anni fa, se perdevi contro il Brugge a San Siro, ti mettevano in piazza e ti tiravano i sassi. Grazie a Dio non siamo più a vent'anni fa". L'opinionista rincara poi la dose e bacchetta impietosamente la fragilità della retroguardia meneghina: "Non si può perdere una partita del genere e non si possono concedere quei gol". L'Inter si caccia in una posizione tremendamente scomoda, senza un immediato e radicale cambio di rotta, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League rischia seriamente di sfumare.
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