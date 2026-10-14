È notte fonda in casa Watford. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Burnley ha acceso la rabbia dei tifosi e provocato anche la dura reazione di Sir Elton John, storica leggenda del club inglese. Il cantante, da sempre legato agli Hornets e già proprietario della società in due diversi periodi, ha affidato ai social un messaggio di forte delusione, successivamente cancellato, rivolto alla gestione della famiglia Pozzo e alla situazione della squadra allenata dall'italiano Alessio Dionisi.

Debacle Watford, anche Elton John critica il club

"Da tifoso del Watford di lunga data, sono molto amareggiato e deluso dal declino delle ultime settimane. Sono davvero dispiaciuto per i tifosi costretti ad assistere a tutto questo", ha scritto l'artista, commentando il momento complicato della sua squadra del cuore.

La sconfitta contro il Burnley è stata particolarmente pesante. Gli ospiti, arrivati a Vicarage Road con una sola vittoria in campionato nel 2026 e senza successi in trasferta da quasi un anno, si sono portati sul 3-0 già dopo 25 minuti, chiudendo poi la partita sul definitivo 4-0. Per il Watford si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato e della quinta nelle ultime sei partite. Un rendimento che ha alimentato le contestazioni dei sostenitori, sempre più critici nei confronti della gestione tecnica e societaria della famiglia Pozzo.

NAPOLI, ITALIA - 26 SETTEMBRE 2024: Alessio Dionisi, ex allenatore del Palermo, durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo allo Stadio Diego Armando Maradona il 26 settembre 2024 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Gli Hornets mancano dalla Premier League dal 2022 e, da allora, non sono mai riusciti a superare l'undicesimo posto in Championship. Un bilancio che pesa sulle ambizioni di una società che punta a tornare nel massimo campionato inglese, ma che continua a cambiare allenatori senza trovare continuità.

Dionisi, arrivato sulla panchina del Watford a giugno con un contratto biennale, è chiamato ora a invertire la rotta. Il tecnico italiano è il dodicesimo allenatore, escludendo i traghettatori, a guidare la squadra dalla fine della stagione 2020-21. In rosa può contare anche su diversi giocatori con trascorsi nel calcio italiano, tra cui Ravaglia, Mlacic, Zemura, Payero, Bove e Iker Bravo.

Il rapporto del cantante col club inglese

La presa di posizione di Elton John assume un significato particolare per il legame storico con il club., raggiungendo il secondo posto in Division One e la qualificazione alle competizioni europee sotto la guida di Graham Taylor. Tornato alla presidenza negli anni Novanta, contribuì poi al ritorno in Premier League nel 1999, prima di cedere la proprietà nel 2002.