Alessio Dionisi riparte dall'Inghilterra: il Watford ha ufficializzato l'arrivo dell'ex allenatore di Empoli, Sassuolo e Palermo, affidandogli la panchina della prima squadra. Per il tecnico italiano è pronto un contratto fino all'estate del 2028 e una missione chiara: riportare gli Hornets in Premier League dopo una stagione chiusa al sedicesimo posto in Championship.

Il club inglese ha scelto Dionisi per aprire un nuovo ciclo, puntando sull'esperienza maturata dal tecnico nel calcio italiano tra promozioni, salvezze e importanti risultati ottenuti contro alcune delle migliori squadre della Serie A. Inizia così una nuova sfida internazionale per l'allenatore toscano, alla sua prima esperienza nel calcio inglese.

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We are pleased to welcome Alessio Dionisi as our new Head Coach 🐝 pic.twitter.com/DNjMlnvnYc — Watford Football Club (@WatfordFC) June 15, 2026

Le parole del tecnico italiano

del nuovo tecnico trasmettono un grande entusiasmo e tanta voglia di mettersi subito al lavoro. "Sono enormemente motivato e non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida con il Watford", ha dichiaratoai canali ufficiali del club. L'allenatore ha poi spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare la proposta degli Hornets: "Il calcio inglese mi ha sempre affascinato e ora ho l'opportunità di viverlo e respirarlo in prima persona".che rappresenta una novità assoluta nella sua carriera e che lo vedrà confrontarsi - nonostante sia Championship - con uno dei campionati più competitivi d'Europa.

NAPOLI, ITALIA - 26 SETTEMBRE 2024: Alessio Dionisi, ex allenatore del Palermo, durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo allo Stadio Diego Armando Maradona il 26 settembre 2024 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La nota ufficiale del Watford sull'ingaggio di Dionisi

Nel comunicato con cui ha annunciato l'ingaggio di, ilha sottolineato il percorso costruito dal tecnico nel calcio italiano. Il club inglese ha evidenziato la sua esperienza in Serie A, la promozione conquistata con l'Empoli e le vittorie ottenute contro squadre di primo livello come. Gli Hornets hanno ricordato anche il lavoro svolto al Sassuolo e il successivo ritorno in Serie B con il Palermo, culminato con la qualificazione ai playoff. Parole importanti sono arrivate anche dal direttore sportivo"Alessio Dionisi è stato sul nostro radar per molto tempo e siamo davvero felici di aver raggiunto un accordo con lui. Cercavamo un allenatore esperto, capace di vincere campionati e ottenere promozioni. Riteniamo che abbia tutte le qualità per valorizzare la rosa e guidare il club verso i propri obiettivi".

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