Dopo il pareggio con la Nuova Zelanda, l'Iran è rimasto bloccato per diverso tempo all'aeroporto di Los Angeles: fermati tre giocatori

Samuele Dello Monaco
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Le procedure burocratiche e di sicurezza alla frontiera degli Stati Uniti continuano a creare forti disagi e rallentamenti. RMC Sport ha svelato che le operazioni di controllo alla frontiera statunitense non sono andate avanti senza problemi per la delegazione dell'Iran. I problemi non si sono limitati al solo viaggio di andata, dove i tempi si erano già allungati notevolmente, ma si stanno ripetendo con le stesse criticità anche per il viaggio di ritorno, secondo quanto dichiarato dalla Federazione calcistica iraniana.

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L'accaduto

Il caso è scoppiato subito dopo la partita contro la Nuova Zelanda. All'aeroporto di Los Angeles, le formalità di uscita per due membri della squadra hanno subito pesanti ritardi e riscontrato notevoli difficoltà, ricalcando esattamente quanto già vissuto all'andata. I controlli rafforzati delle autorità statunitensi hanno interessato in particolar modo Mehdi Taremi e Saeed Al-Hawie.
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La Federazione calcistica iraniana ha parlato apertamente di un "ingiustificato ritardo all'uscita dell'aeroporto", una situazione che ha finito per compromettere i piani logistici della squadra, provocando un ritardo a catena nella partenza del convoglio della nazionale verso Tijuana. Nel comunicato ufficiale, la federazione ha chiarito la situazione: mentre quasi tutti i membri della nazionale si trovavano già a bordo dell'aereo, il capitano Mehdi Taremi e il compagno Saeed Al-Hawie erano bloccati a completare le formalità necessarie per poter lasciare la struttura aeroportuale.

Iran, ancora problemi con i visti

A questa complicazione si aggiunge il caso di un terzo calciatore, Mehdi Torabi. La federazione ha spiegato che il visto di Mehdi Torabi è ufficialmente scaduto dopo un solo ingresso negli Stati Uniti. Il documento d'ingresso era infatti valido per un solo accesso; perciò, dopo che la squadra si è recata a Los Angeles per giocare contro la Nuova Zelanda ed è terminata la partita, il visto ha perso la sua validità.

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Per ovviare al problema, la federazione ha concluso annunciando di aver già preso provvedimenti per rinnovare il visto di Torabi, consentendogli così di accompagnare regolarmente la nazionale nelle prossime partite.

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