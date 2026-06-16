Le procedure burocratiche e di sicurezza alla frontiera degli Stati Uniti continuano a creare forti disagi e rallentamenti. RMC Sport ha svelato che le operazioni di controllo alla frontiera statunitense non sono andate avanti senza problemi per la delegazione dell'Iran. I problemi non si sono limitati al solo viaggio di andata, dove i tempi si erano già allungati notevolmente, ma si stanno ripetendo con le stesse criticità anche per il viaggio di ritorno, secondo quanto dichiarato dalla Federazione calcistica iraniana.

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L'accaduto

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Iran, ancora problemi con i visti

Il caso è scoppiato subito dopo la partita contro la Nuova Zelanda . All', le formalità di uscita per due membri della squadra hanno subito pesanti ritardi e riscontrato notevoli difficoltà, ricalcando esattamente quanto già vissuto all'andata. I controlli rafforzati delle autorità statunitensi hanno interessato in particolar modoLaha parlato apertamente di un "ingiustificato ritardo all'uscita dell'aeroporto", una situazione che ha finito per compromettere i piani logistici della squadra, provocando un ritardo a catena nella partenza del convoglio della nazionale verso Tijuana. Nel comunicato ufficiale, la federazione ha chiarito la situazione: mentre quasi tutti i membri della nazionale si trovavano già a bordo dell'aereo, il capitanoe il compagnoerano bloccati a completare le formalità necessarie per poter lasciare la struttura aeroportuale.

A questa complicazione si aggiunge il caso di un terzo calciatore, Mehdi Torabi. La federazione ha spiegato che il visto di Mehdi Torabi è ufficialmente scaduto dopo un solo ingresso negli Stati Uniti. Il documento d'ingresso era infatti valido per un solo accesso; perciò, dopo che la squadra si è recata a Los Angeles per giocare contro la Nuova Zelanda ed è terminata la partita, il visto ha perso la sua validità.

DOHA, QATAR - 7 FEBBRAIO: Il gruppo della squadra dell'Iran durante la semifinale della Coppa d'Asia AFC tra Iran e Qatar all'Al Thumama Stadium, il 7 febbraio 2024 a Doha, Qatar. (Foto di Lintao Zhang/Getty Images)

Per ovviare al problema, la federazione ha concluso annunciando di aver già preso provvedimenti per rinnovare il visto di Torabi, consentendogli così di accompagnare regolarmente la nazionale nelle prossime partite.

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