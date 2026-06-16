Dopo il pareggio con la Nuova Zelanda, l'Iran è rimasto bloccato per diverso tempo all'aeroporto di Los Angeles: fermati tre giocatori
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Le procedure burocratiche e di sicurezza alla frontiera degli Stati Uniti continuano a creare forti disagi e rallentamenti. RMC Sport ha svelato che le operazioni di controllo alla frontiera statunitense non sono andate avanti senza problemi per la delegazione dell'Iran. I problemi non si sono limitati al solo viaggio di andata, dove i tempi si erano già allungati notevolmente, ma si stanno ripetendo con le stesse criticità anche per il viaggio di ritorno, secondo quanto dichiarato dalla Federazione calcistica iraniana.
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L'accadutoIl caso è scoppiato subito dopo la partita contro la Nuova Zelanda. All'aeroporto di Los Angeles, le formalità di uscita per due membri della squadra hanno subito pesanti ritardi e riscontrato notevoli difficoltà, ricalcando esattamente quanto già vissuto all'andata. I controlli rafforzati delle autorità statunitensi hanno interessato in particolar modo Mehdi Taremi e Saeed Al-Hawie.
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Iran, ancora problemi con i visti
A questa complicazione si aggiunge il caso di un terzo calciatore, Mehdi Torabi. La federazione ha spiegato che il visto di Mehdi Torabi è ufficialmente scaduto dopo un solo ingresso negli Stati Uniti. Il documento d'ingresso era infatti valido per un solo accesso; perciò, dopo che la squadra si è recata a Los Angeles per giocare contro la Nuova Zelanda ed è terminata la partita, il visto ha perso la sua validità.
Per ovviare al problema, la federazione ha concluso annunciando di aver già preso provvedimenti per rinnovare il visto di Torabi, consentendogli così di accompagnare regolarmente la nazionale nelle prossime partite.
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