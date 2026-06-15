Nel Gruppo G dei Mondiali 2026, Iran e Nuova Zelanda si affrontano in una sfida che potrebbe già rivelarsi determinante nella corsa agli ottavi di finale. Se da una parte il Belgio parte con i favori del pronostico per la conquista del primo posto, dall'altra Egitto, Iran e Nuova Zelanda sembrano avere valori più vicini e si giocheranno verosimilmente il passaggio del turno fino all'ultima giornata. In questo contesto, lo scontro diretto tra asiatici e oceanici assume un'importanza enorme: una vittoria consentirebbe di mettere pressione alle rivali e di avvicinarsi concretamente a uno storico approdo alla fase a eliminazione diretta.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Per entrambe le nazionali si tratta di un'occasione speciale. L'Iran vuole finalmente spezzare il tabù della fase a gironi dopo diverse partecipazioni consecutive alla Coppa del Mondo, mentre la Nuova Zelanda sogna di migliorare il proprio miglior risultato iridato e raggiungere per la prima volta gli ottavi. Al Los Angeles Stadium di Inglewood sono dunque attesi novanta minuti intensi, nei quali il peso della posta in palio potrebbe incidere tanto quanto gli aspetti tecnici.

Dove vedere Iran-Nuova Zelanda in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Iran-Nuova Zelanda, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Iran-Nuova Zelanda Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Qui Iran

L'Iran si presenta al Mondiale 2026 dopo aver disputato una campagna di qualificazione estremamente convincente. Il Team Melli ha confermato di essere una delle realtà più solide del calcio asiatico, conquistando il pass per la rassegna nordamericana con largo anticipo e senza particolari difficoltà. Una continuità che testimonia la crescita di una nazionale ormai abituata a frequentare i grandi palcoscenici internazionali.

La squadra guidata da Amir Ghalenoei arriva alla sua quarta partecipazione consecutiva ai Mondiali con l'obiettivo di compiere quel salto di qualità che finora è sempre mancato. Pur avendo spesso mostrato organizzazione e competitività, l'Iran non è mai riuscito a superare la fase a gironi. L'esperienza accumulata negli ultimi anni e la presenza di giocatori di livello internazionale come Mehdi Taremi alimentano però la convinzione che questa possa essere l'edizione giusta per scrivere una pagina di storia.

Qui Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda torna invece a disputare una Coppa del Mondo dopo sedici anni di assenza. Gli All Whites hanno dominato il percorso di qualificazione nell'area oceanica, imponendosi con autorità sia nella fase a gironi sia nei successivi spareggi. Decisiva è stata la vittoria per 3-0 contro la Nuova Caledonia nella finale dei playoff OFC, risultato che ha certificato il ritorno della selezione neozelandese sul palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale.

Per una nazionale che ha partecipato soltanto due volte alla Coppa del Mondo, il traguardo rappresenta già un successo importante. Rimane ancora vivo il ricordo dell'edizione 2010, quando la Nuova Zelanda concluse il girone imbattuta grazie a tre pareggi, compreso quello prestigioso contro l'Italia, senza però riuscire a qualificarsi per gli ottavi. Il gruppo guidato da Darren Bazeley punta ora a trasformare quella buona impressione in un risultato storico.

Le probabili formazioni di Iran-Nuova Zelanda

L'Iran dovrebbe schierarsi con un prudente ma equilibrato 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà l'esperto Alireza Beiranvand, protetto da una linea difensiva composta da Yousefi, Khalilzadeh, Nemati e Mohammadi. Davanti alla difesa agirà Ghorbani con il compito di garantire equilibrio, mentre sulla trequarti la qualità sarà affidata a elementi come Jahanbakhsh, Ghoddos ed Ezatolahi. In attacco, naturalmente, tutti gli occhi saranno puntati su Mehdi Taremi, riferimento offensivo e principale terminale della manovra.

La Nuova Zelanda risponderà con un 4-2-3-1 piuttosto compatto. Crocombe sarà il portiere titolare, con Payne, Bindon, Surman e Cacace a comporre il reparto arretrato. In mediana Bell e Samenic avranno il compito di schermare la difesa e avviare la costruzione del gioco, mentre sulla linea dei trequartisti spazio alla fantasia di Singh e alla velocità di Just e Old. In avanti il leader tecnico ed emotivo della squadra sarà Chris Wood, attaccante di grande esperienza internazionale e principale arma offensiva degli All Whites.

Iran (4-1-4-1): Beyranvand; Yousefi, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Ghorbani; Jahanbakhsh, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebbi; Taremi. Ct: Ghalenoei.

Nuova Zelanda (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Surman, Cacace; Samenic, Bell; Just, Singh, Old; Wood. Ct: Bazeley.

Cosa aspettarsi dalla partita

Potremmo assistere ad una sfida equilibrata e molto tattica. L'Iran dispone probabilmente di una maggiore qualità individuale e di una rosa più abituata a confrontarsi ad alti livelli, motivo per cui parte leggermente favorito. La Nuova Zelanda, tuttavia, ha dimostrato negli anni di saper compensare il divario tecnico con organizzazione, spirito di sacrificio e solidità difensiva. La sensazione è che possa essere una gara bloccata nelle fasi iniziali, con entrambe le squadre consapevoli dell'importanza del risultato. Gli asiatici proveranno a fare la partita sfruttando la creatività dei propri centrocampisti e il fiuto del gol di Taremi, mentre gli oceanici cercheranno di colpire negli spazi con la fisicità di Wood e le ripartenze degli esterni. In un girone completato da Belgio ed Egitto, conquistare i tre punti all'esordio potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo nella corsa verso i sedicesimi di finale.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI IRAN NUOVA ZELANDA CLICCA SU BET365.

IRAN NUOVA ZELANDA SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL DEBUTTO MONDIALE DEL TEAM USA IN TEMPO REALE.

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE IRAN NUOVA ZELANDA IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH TRA IRAN E NUOVA ZELANDA SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI IRAN-NUOVA ZELANDA, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE DAL SOFI STADIUM DI LOS ANGELES.