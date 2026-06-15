La nazionale portoghese in relax a Palm Beach

Antonino Paradino
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In attesa del debutto ai Mondiali 2026, i giocatori della nazionale portoghese si son concessi qualche ora di relax a Palm Beach in Florida, per allentare la tensione in vista della caccia al titolo mondiale. Quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare, però, è stata improvvisamente interrotta da un allarme di sicurezza che ha costretto la delegazione lusitana a rivedere i propri programmi.

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L'allarme sulla spiaggia

Secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo portoghese A Bola, nella giornata di ieri alcuni giocatori del Portogallo avrebbero deciso di trascorrere un pomeriggio di relax al mare, sulla spiaggia privata del Seasons Resort a Palm Beach. I primi a metter piede sull'area riservata, sarebbero stati Joao Felix e Pedro Neto. Tuttavia, l'enorme quantità di bagnanti nella parte di spiaggia pubblica (adiacente a quella privata) avrebbe fatto scattare l'allarme sicurezza. Agenti e alcuni addetti all'accoglienza, notando la grande folla di persone, avrebbero gentilmente chiesto ai due giocatori di rientrare per una questioni di sicurezza e la richiesta sarebbe stata accolta positivamente.

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Tuttavia, qualche ora più tardi, Joao Felix e Pedro Neto avrebbero deciso di provare a rientrare in spiaggia insieme ad altri giocatori come Ruben Dias, Samu Costa, Bernardo Silva, Cancelo e tanti altri, non solo non accogliendo la richiesta della sicurezza ma entrando proprio tra le acquee del mare della Florida.

Modifica del piano d'allenamento

Sempre secondo A Bola, l'allarme in spiaggia avrebbe costretto la nazionale portoghese a modificare il proprio piano d'allenamento. Difatti, lo staff del Portogallo, intenzionato a svolgere una sessione di preparazione fisica sulla spiaggia sfruttando la sabbia e il panorama, avrebbe deciso di seguire gli avvertimenti della security e spostare l'esecuzione degli esercizi in piscina.

Insomma, quella doveva semplicemente essere una serena giornata di mare e relax, si è rapidamente trasformato in un intoppo logistico e una modifica al piano d'allenamento dello staff lusitano, testimonianza del grande livello di attenzione che circonda le nazionali presenti negli Stati Uniti per il Mondiale.

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