In attesa del debutto ai Mondiali 2026, i giocatori della nazionale portoghese si son concessi qualche ora di relax a Palm Beach in Florida, per allentare la tensione in vista della caccia al titolo mondiale. Quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare, però, è stata improvvisamente interrotta da un allarme di sicurezza che ha costretto la delegazione lusitana a rivedere i propri programmi.

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L'allarme sulla spiaggia

Secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo portoghese A Bola, nella giornata di ieri alcuni giocatori del Portogallo avrebbero deciso di trascorrere un pomeriggio di relax al mare, sulla spiaggia privata del Seasons Resort a. I primi a metter piede sull'area riservata, sarebbero stati. Tuttavia, l'enorme quantità di bagnanti nella parte di spiaggia pubblica (adiacente a quella privata) avrebbe fatto scattare l'allarme sicurezza. Agenti e alcuni addetti all'accoglienza, notando la grande folla di persone, avrebbero gentilmente chiesto ai due giocatori di rientrare per una questioni di sicurezza e la richiesta sarebbe stata accolta positivamente.

DUBLINO, IRLANDA - 13 NOVEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Repubblica d'Irlanda e Portogallo all'Aviva Stadium il 13 novembre 2025 a Dublino, Irlanda. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

Tuttavia, qualche ora più tardi, Joao Felix e Pedro Neto avrebbero deciso di provare a rientrare in spiaggia insieme ad altri giocatori come Ruben Dias, Samu Costa, Bernardo Silva, Cancelo e tanti altri, non solo non accogliendo la richiesta della sicurezza ma entrando proprio tra le acquee del mare della Florida.

Roberto Martínez e vários jogadores da Seleção Nacional voltaram a aproveitar a praia de Palm Beach, numa sessão descontraída marcada por um reforço das medidas de segurança na zona do hotel. 🇵🇹🏝️#Portugal #Mundial2026 #oMUNDIALcomABOLA pic.twitter.com/YXuOYwsp1G — A BOLA (@abolapt) June 14, 2026

Modifica del piano d'allenamento

Sempre secondo, l'allarme in spiaggia avrebbe costretto la nazionale portoghese a modificare il proprio piano d'allenamento. Difatti, lo staff del, intenzionato a svolgere una sessione di preparazione fisica sulla spiaggia sfruttando lae il panorama, avrebbe deciso di seguire gli avvertimenti dellae spostare l'esecuzione degli esercizi in piscina.

Insomma, quella doveva semplicemente essere una serena giornata di mare e relax, si è rapidamente trasformato in un intoppo logistico e una modifica al piano d'allenamento dello staff lusitano, testimonianza del grande livello di attenzione che circonda le nazionali presenti negli Stati Uniti per il Mondiale.

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