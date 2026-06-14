L'arbitro italiano Maurizio Mariani indosserà una maglia rosa speciale in occasione del suo debutto assoluto alla Coppa del Mondo. Il fischietto della nostra Serie A dirigerà la sfida della prima giornata del girone H tra Arabia Saudita e Uruguay, in programma all'Hard Rock Stadium di Miami. Per Mariani si tratta della prima direzione in assoluto in un Mondiale, un traguardo storico che corona un ottimo percorso internazionale culminato con la finale di Conference League, oltre ad essere stato arbitro nella finale di Coppa Italia del 2025 tra Milan e Bologna.

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Le parole di Pierluigi Collina sulla maglia che indosserà l'arbitro Mariani

La scelta della divisa di questo colore nasce come un tributo alla città di Miami e alla. Questa tonalità evoca lo stiledie richiama i colori associati a livello internazionale alle principali franchigie sportive locali, come l'dove gioca attualmente. La decisione, supportata dai massimi organi della, unisce la necessità di un'alta visibilità sul rettangolo di gioco alla celebrazione culturale della città ospitante.

LIPSIA, GERMANIA - 27 MAGGIO: L'arbitro Maurizio Mariani mostra un cartellino giallo durante la partita della finale di UEFA Conference League 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Pierluigi Collina, nella sua veste di responsabile e presidente della commissione arbitri della FIFA, ha spiegato che la scelta della divisa rosa rappresenta un premio e un ringraziamento speciale per la città di Miami, che ha riservato un'accoglienza calorosa e gentile a tutti i direttori di gara del torneo: "Miami è il nostro campo base, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato bello mostrare il nostro apprezzamento alla città in cui vivremo per circa due mesi. Abbiamo scelto questo 'fenicottero rosa' per il materiale di addestramento degli arbitri. È una sorta di riconoscimento".

Continua mostrando infinita gratitudine per la città di Miami grazie all'accoglienza riservata agli arbitri, spiegando la divisa di colore rosa: "Siamo naturalmente grati a questa città per averci ospitato, per averci accolto e per averci fatto sentire a casa. Il rosa è il colore di Miami, e indossiamo tutti questi bellissime divise rosa per rendere omaggio e soprattutto per regalare un sorriso alla città che ci ospita".