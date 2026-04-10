Mariani scelto per arbitrare al Mondiale 2026: al VAR ci sarà Di Bello

FIFA, la lista degli arbitri per il Mondiale: Mariani unico direttore di gara italiano, Di Bello al VAR. Bindoni e Tegone i guardalinee

Samuele Dello Monaco 10 aprile - 11:37

L'attesa per il prossimo Mondiale cresce sempre di più e, con l'avvicinarsi della competizione iridata, la FIFA ha ufficialmente svelato la squadra dei direttori di gara che scenderà in campo. Tra i protagonisti designati per gestire l'enorme mole di 104 partite previste dal formato del torneo, spicca un'importante e orgogliosa rappresentanza italiana. A tenere alto il tricolore sarà Maurizio Mariani, fischietto quarantaquattrenne appartenente alla sezione di Roma, che è stato inserito nell'élite dei 52 arbitri selezionati per l'evento calcistico più importante al mondo.

Gli unici italiani al Mondiale — La spedizione italiana, tuttavia, non si limiterà alla sola figura di Mariani. La FIFA ha infatti completato gli organici designando anche 88 assistenti e 30 addetti al VAR. Per quanto riguarda i guardalinee, il nostro Paese sarà rappresentato dalla coppia formata da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. A supervisionare dalla sala monitor ci sarà invece Marco Di Bello, scelto come specialista per la tecnologia video.

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Come sottolineato in una nota diramata dall'organizzazione, le scelte operate dai vertici arbitrali si sono basate sul ferreo principio della "qualità prima di tutto". Le nomine sono il risultato di un'attenta analisi volta a premiare la costanza delle prestazioni. I direttori di gara sono stati infatti giudicati in base al rendimento mostrato nel corso degli ultimi anni, sia nei rispettivi campionati nazionali che nei più prestigiosi e complessi palcoscenici internazionali.

Le parole di Collina — A fare chiarezza sull'imponente lavoro di scouting, selezione e preparazione è intervenuto Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA e presidente del Comitato Arbitrale. Le sue parole descrivono un percorso lungo, meticoloso e professionale: "Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni", ha spiegato l'ex arbitro italiano.

Collina ha poi delineato il rigoroso percorso formativo e atletico affrontato dai prescelti per arrivare pronti al torneo: "Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa. Inoltre, le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. Il nostro obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio".

L'idea di inclusione e parità — Un ulteriore, fondamentale aspetto di queste convocazioni riguarda l'inclusione e le pari opportunità all'interno del mondo del pallone. Sulla scia del rinnovamento già avviato nel recente passato, la federazione internazionale ha deciso di confermare una forte presenza femminile all'interno della squadra arbitrale. A tal proposito, Collina ha voluto evidenziare la continuità di questo progetto: "La selezione di sei ufficiali di gara donne conferma una tendenza iniziata quattro anni fa in Qatar, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'arbitraggio femminile". Un segnale inequivocabile che dimostra come il calcio globale stia continuando a evolversi, garantendo che l'eccellenza, il merito e la competenza tecnica superino definitivamente ogni barriera di genere.