Nel corso di più di dieci anni di ininterrotta carriera in nazionale, il Chicharito ha preso parte a tre edizioni del Mondiale: il debutto fu nel 2010

Samuele Dello Monaco 10 aprile - 10:51

Javier Hernandez, da sempre affettuosamente conosciuto come Chicharito, è pronto a intraprendere un nuovo e affascinante capitolo della sua carriera professionale. In vista dell'attesissimo Mondiale di quest'estate, il fuoriclasse ha deciso di scambiare gli scarpini con il microfono, firmando un importante accordo con il colosso televisivo americano FOX Sports.

Il ruolo del Chicharito per il Mondiale — A partire dall'11 giugno, data d'inizio del Mondiale 2026, il trentasettenne farà il suo debutto assoluto nel ruolo di analista e commentatore sportivo. Questa nuova avventura lo vedrà inserito all'interno di una squadra di talenti televisivi di primissimo piano. Gli studi statunitensi ospiteranno infatti un parterre a dir poco eccezionale: Hernandez sarà affiancato da vere e proprie icone globali del calcio come Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic, il tutto orchestrato e guidato dalla nota presentatrice Rebecca Lowe.

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L'entusiasmo per questa nuova sfida fuori dal rettangolo verde è palpabile nelle prime dichiarazioni rilasciate dal centravanti messicano: "Quando un'emittente del calibro di FOX Sports ti offre la possibilità di unirti a loro per raccontare i Mondiali, è impossibile avere dubbi o dire di no", ha ammesso. Con grande umiltà, l'attaccante ha poi aggiunto: "Mi approccio a questo nuovo ruolo come un vero principiante, con la voglia di divertirmi e di imparare i trucchi del mestiere. In fin dei conti, il mio obiettivo principale è semplicemente quello di condividere con i tifosi a casa la mia personale visione e la mia esperienza in questo sport meraviglioso, a cui ho dedicato interamente la mia vita".

La carriera del Chicharito Hernandez — La scelta dell'emittente non è affatto casuale, poiché Chicharito rappresenta una vera e propria leggenda messicana. Nel corso di oltre dieci anni di ininterrotta militanza nella sua nazionale, ha preso parte a ben tre edizioni dei Mondiali a partire dal suo debutto nel 2010. Con dodici presenze e quattro reti all'attivo nella competizione, detiene il record assoluto di marcature iridate per un giocatore del suo Paese, status che si va ad aggiungere al prestigioso titolo di miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della selezione messicana.

Questo nuovo e prestigioso incarico televisivo solleva inevitabilmente un interrogativo importante sul suo futuro agonistico. Attualmente svincolato dopo aver concluso lo scorso dicembre la sua esperienza in patria con il Guadalajara (data della sua ultima apparizione in campo), il giocatore non ha ancora annunciato il ritiro ufficiale dal calcio giocato. Sebbene da inizio anno non abbia firmato contratti con alcun nuovo club, il suo curriculum europeo e internazionale parla da sé: una carriera straordinaria che lo ha visto brillare in Inghilterra con la maglia dei Red Devils (157 presenze e 59 gol), vivere una parentesi di lusso al Real Madrid (7 gol), per poi lasciare il segno in Germania con il Bayer Leverkusen, fare ritorno in Premier League al West Ham e, infine, sbarcare nella MLS americana diventando il volto dei LA Galaxy. Resta da capire se questa poltrona negli studi televisivi rappresenti il primo, vero passo verso l'addio definitivo al pallone giocato.