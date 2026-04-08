Il Real Madrid perde il primo dei due round in Champions League contro il Bayern Monaco e non sono mancate la polemiche per una gestione dei cartellini che avrebbe penalizzato il Real.

Giammarco Probo 8 aprile - 14:56

Ieri sera si è giocata la prima delle due notti dei quarti di finale di Champions League con il big match Real Madrid-Bayern Monaco sotto i riflettori. Una partita che ha regalato emozioni, grandi giocate, gol e parate spettacolari con la vittoria fondamentale dei bavaresi di Kompany. La squadra tedesca si è aggiudicata il primo dei due confronti contro i Blancos. La prossima settimana ci sarà il secondo round, questa volta nella bolgia tedesca dell’Allianz Arena di Monaco. A recriminare nel post gara è proprio il Real Madrid, che ha posto sotto i riflettori l'episodio sul cartellino rosso non comminato a Tah.

Le dichiarazioni di Arbeloa nel post partita di Real Madrid-Bayern Monaco — Real Madrid contro Bayern Monaco non è stata di certo una partita calma e tranquilla. Non è solo il risultato a far discutere dopo l’andata dei quarti di Champions League tra le due squadre, ma anche un episodio che ha acceso forti polemiche. ⁠Al 71’, con i tedeschi avanti 2-0, Jonathan Tah è intervenuto duramente su Kylian Mbappé, colpendo il francese sul tallone: un contatto giudicato pericoloso da molti, ma punito dall’arbitro Michael Oliver con il solo cartellino giallo. Una decisione che ha fatto molto discutere, con le dure parole del tecnico dei blancos Arbeloa nel post gara.

LE PAROLE DI ARBELOA SUL ROSSO - "Non capisco perché non abbia estratto il rosso al difensore, sono decisioni incomprensibili che possono soprattutto cambiare e influire nel corso di una partita di calcio".

GLI ELOGI A MBAPPE - “È il miglior giocatore al mondo, questo è quello che vogliamo vedere da lui, deve lottare per la squadra e segnare che è la cosa che sa fare più di tutto, lo sappiamo".

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Le parole del centrocampista dopo la squalifica — Un altro episodio che ha suscitato particolare malcontento è senza dubbio l’ammonizione assegnata al centrocampista francese. A causa di questo cartellino giallo, sarà costretto a saltare la gara di ritorno a Monaco. Lo stesso giocatore, però, non è d’accordo con la decisione e sostiene di non aver commesso fallo.

LE PAROLE DEL CENTROCAMPISTA FRANCESE -"Non è mai giallo, è ingiusto reputare un fallo simile assegnando addirittura un'ammonizione”.