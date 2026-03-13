derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, Arbeloa su Mbappé: “Sta recuperando, non è un momento difficile”

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Real Madrid, Arbeloa su Mbappé: “Sta recuperando, non è un momento difficile”

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I Blancos vivono un periodo di forma altalenante tra campionato e impegni europei. Arbeloa, infatti, ha spiegato quanto sia complicato passare da una sfida all'altra e dare il massimo in ogni occasione
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Il Real Madrid di Alvero Arbeloa sembra ritrovare la luce dopo un periodo in salita. La vittoria con il punteggio di 3-0, nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester City ha ristabilito equilibrio e serenità nel cammino europeo. Per quanto riguarda la corsa al primato della Liga, invece, la distanza dai rivali del Barcellona ammonta ancora quattro lunghezze. Pertanto, tutto è ancora in gioco.

Nelle ultime partite, però, si è parlato tanto dell'infortunio di Kylian Mbappe, quest'ultimo assente in campo dal 21 febbraio, quando le merengues hanno rimediato la sconfitta in trasferta contro l'Osasuna. Di conseguenza, il francese non ha disputato neanche il match contro i citizens. E proprio in merito all'assenza dell'attaccante, il tecnico del Real ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida di mercoledì scorso. Scopriamo insieme le parole di Alvaro Arbeloa.

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Real Madrid
PAMPLONA, SPAIN - FEBRUARY 21: Kylian Mbappé del Real Madrid osserva la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e Real Madrid CF allo stadio El Sadar il 21 febbraio 2026 a Pamplona, ​​Spagna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Real Madrid, le ultime sul recupero dell'attaccante francese

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L'allenatore del club spagnolo ha risposto così alle domande che gli sono state poste circa l'infortunio del numero 10: "Kylian sta bene e sta procedendo con il regolare recupero dall'infortunio subito. Non si tratta di un momento complicato per lui, perché sta semplicemente seguendo le linee guida dopo gli esami strumentali". Nella prossima gara di campionato, il Real attenderà l'Elche, con un unico obiettivo: continuare a vincere per inseguire il Barcellona. Tuttavia, la squadra dovrà ancora una volta rinunciare al proprio bomber: "Non ci sarà, ma speriamo che recuperi per la prossima partita, quando giocheremo il ritorno degli ottavi di Champions contro Manchester City".

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Il tecnico commenta anche il momento di forma di Courtois

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Arbeloa lancia parole al miele anche nei confronti dell'estremo difensore Thibaut Courtois, protagonista di tante prestazioni di alto livello. Così il tecnico: "Nella mia carriera ho giocato con tanti portieri forti, ma quello che ho fare a Courtois non l'ha mai fatto nessuno. Credo che possa essere considerato il miglior portiere della storia del Real Madrid". Infine, mostra tutta la sua determinazione nella corsa al titolo della Liga, però Arbeloa ammette: "Passiamo da una partita all'altra e in competizioni molto diverse. Questo rende tutto più difficile, soprattutto per un calciatore del Real Madrid che deve dare il massimo in ogni momento e contro ogni avversario. Sempre", ha concluso il tecnico.

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