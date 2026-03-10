derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, il parere dell’ex Guti: “Hanno dato ad Arbeloa una caramella avvelenata”

Il giudizio di Guti sulla situazione intorno al Real Madrid e su Arbeloa
Giammarco Probo
Giammarco Probo

José María Gutiérrez 'Guti', leggenda del Real Madrid e attuale analista di DAZN, ha parlato apertamente della situazione del Real ma soprattutto del tecnico Arbeloa e della situazione non piacevole in casa Blancos. L'ex bandiera del club ritiene fondamentale sostituire bene nel reparto Kroos e Modric, mai realmente rimpiazzati ad oggi.

    Guti del Real Madrid supera Fuad Al Amin dell'Al-Nassr durante la partita del gruppo A del FIFA Club World Championship allo stadio Morumbi di San Paolo, Brasile. Il Real Madrid ha vinto 3-1

    Le dichiarazioni  su Alvaro Arbeloa e il Real Madrid

    —  

    In un'intervista con EFE, l'ex centrocampista ha sottolineato che i tanti infortuni rendono impossibile giudicare equamente il lavoro dell'allenatore.

    GIUDIZIO SU ARBELOA -"È una caramella avvelenata quella che hanno dato ad Álvaro, non solo perché ha iniziato a metà stagione ma anche perché c'erano già molti infortuni in rosa dal suo arrivo. È qui da qualche mese e non è che ci siano meno infortuni, ce ne sono di più. Non si può vedere tutto ciò che un allenatore può offrire quando ci sono così tanti infortuni. Abbiamo tutti grandi speranze per Álvaro; conosce molto bene il club, ma non ha tutti gli strumenti necessari per dare il massimo e far funzionare le cose"

    LE PAROLE DI GUTI SU MBAPPE' - "Mbappé è estremamente importante per i gol che segna e perché incute un po' più timore alla difesa avversaria, ma penso che Militao, Bellingham e altri giocatori siano vitali per questo Real Madrid. La squadra non è al 100% per gestire una partita come questa".

    Le parole di Guti sul Bernabeu

    —  

    L'INFLUENZA DEL BERNABEU -"È a questo che noi tifosi del Madrid ci aggrappiamo, al fatto che la partita sia difficile, ma che l'orgoglio madrileno e quelle notti magiche al Bernabéu possano tornare. Vediamo se tutto questo aiuta il Madrid a crescere e a raggiungere un buon livello, così che, soprattutto, possiamo affrontare la partita di ritorno con la speranza di passare il turno".

    I PROBLEMI DEL CENTROCAMPO -"Sia Kroos che Modric hanno segnato un'era al Real Madrid in cui il talento a centrocampo era immenso. Ora ci sono grandi giocatori, ma senza quei due, alla squadra manca chiaramente qualcosa. È uno degli aspetti che il Real Madrid deve considerare seriamente e cercare di identificare giocatori simili da migliorare per il prossimo anno".

