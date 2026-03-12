derbyderbyderby calcio estero Courtois contro ‘El Chiringuito’: “Non è un asilo qui, nessuno contro Xabi Alonso”

Champions League

Courtois contro ‘El Chiringuito’: “Non è un asilo qui, nessuno contro Xabi Alonso”

LE COLPE SONO SOLO DEI PORTIERI...
La vittoria fantastica del Real Madrid non placa gli animi: il belga si scaglia contro i giornalisti
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Ieri sera si è svolta una delle tantissime belle partite di questo turno degli ottavi di Champions League, stiamo parlando di Manchester City contro Real Madrid. Uno dei migliori in campo è stato senza dubbio Thibaut Courtois, autore non solo di parate straordinarie, ma soprattutto dell'assist a Valverde che porta l'1-0 ai danni del City di Guardiola.

    • Curtois Asencio
    MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: Thibaut Courtois del Real Madrid CF saluta un tifoso dopo la partita di Liga tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabeu, il 20 aprile 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

    Le dichiarazioni di Courtois al El Chirinquito

    —  

    LE PAROLE DI COURTOIS DOPO LA VITTORIA - "Alla fine, non leggiamo quello che dite, non vi stiamo guardando. Io sono a casa e analizzo quello che devo analizzare, so cosa devo fare meglio"

    IL GIUDIZIO SUL CAMBIO ALLENATORE -"Pensate che sia un asilo qui, non è cosi. e che  facciamo quello che vogliamo. Rispettiamo gli allenatori, tutti quelli che vengono qui. Molte critiche sono ingiuste e altre sbagliate. In parte siamo colpevoli, e lo accetto"

    Le parole del portiere belga sull'ex tecnico Xabi Alonso

    —  

    PARERE SU XABI ALONSO -"Nessuno lo ha sminuito. Penso che abbiamo lavorato bene insieme. Poi dire che non ci piacciono le tattiche, i video... Guarda, avevo Antonio Conte, che era lì per un'ora al giorno, e non mi importava perché siamo professionisti. Con Xabi, abbiamo iniziato bene, ma abbiamo avuto un momento difficile in cui non siamo riusciti a trovare il nostro ritmo; questo è il calcio. Come giocatori, non siamo noi a comandare; lo fa l'allenatore, e rispettiamo la sua autorità"

