La vittoria fantastica del Real Madrid non placa gli animi: il belga si scaglia contro i giornalisti

Giammarco Probo 12 marzo - 17:22

Ieri sera si è svolta una delle tantissime belle partite di questo turno degli ottavi di Champions League, stiamo parlando di Manchester City contro Real Madrid. Uno dei migliori in campo è stato senza dubbio Thibaut Courtois, autore non solo di parate straordinarie, ma soprattutto dell'assist a Valverde che porta l'1-0 ai danni del City di Guardiola.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Le dichiarazioni di Courtois al El Chirinquito — LE PAROLE DI COURTOIS DOPO LA VITTORIA - "Alla fine, non leggiamo quello che dite, non vi stiamo guardando. Io sono a casa e analizzo quello che devo analizzare, so cosa devo fare meglio"

IL GIUDIZIO SUL CAMBIO ALLENATORE -"Pensate che sia un asilo qui, non è cosi. e che facciamo quello che vogliamo. Rispettiamo gli allenatori, tutti quelli che vengono qui. Molte critiche sono ingiuste e altre sbagliate. In parte siamo colpevoli, e lo accetto"

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Le parole del portiere belga sull'ex tecnico Xabi Alonso — PARERE SU XABI ALONSO -"Nessuno lo ha sminuito. Penso che abbiamo lavorato bene insieme. Poi dire che non ci piacciono le tattiche, i video... Guarda, avevo Antonio Conte, che era lì per un'ora al giorno, e non mi importava perché siamo professionisti. Con Xabi, abbiamo iniziato bene, ma abbiamo avuto un momento difficile in cui non siamo riusciti a trovare il nostro ritmo; questo è il calcio. Come giocatori, non siamo noi a comandare; lo fa l'allenatore, e rispettiamo la sua autorità"

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis