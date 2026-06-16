L'Inter sembra decisa a regalare il mediano richiesto da Chivu: la distanza è di 10 milioni, la nuova offerta dovrebbe avvicinare le parti

Samuele Dello Monaco
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L'Inter non molla la presa e si prepara a sferrare un nuovo attacco di calciomercato. L'obiettivo principale per rinforzare la mediana porta un nome preciso: Curtis Jones. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione è determinata a chiudere l'affare. Dopo aver messo nel mirino il giocatore ormai da mesi e aver incassato un primo no dal Liverpool durante la sessione di mercato di gennaio, il club nerazzurro è ora pronto ad accorciare le distanze economiche con il club inglese.

Liverpool v Brentford - Premier League

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Inter, un nuovo tentativo

La trattativa tra le due società sta entrando nel vivo. Attualmente, la richiesta dei Reds per lasciar partire il centrocampista è chiara ed è fissata a 30 milioni di euro. L'ultima offerta formulata dall'Inter si era fermata a quota 20 milioni, con una distanza importante. Tuttavia, una nuova proposta formale è in fase di elaborazione: l'Inter vuole regalarsi Curtis Jones alzando la posta sul tavolo per trovare il definitivo punto di incontro.
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La volontà del giocatore potrebbe essere determinante in questa operazione. Il talento inglese classe 2001, oggi venticinquenne, ha un legame profondissimo con i Reds. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, club in cui ha fatto il suo ingresso da bambino all'età di 9 anni, non aveva mai preso in considerazione l'idea di abbandonare la sua città natale. Questo scenario è cambiato solo nel momento in cui l'Inter ha bussato alla sua porta, offrendogli la prospettiva di diventare il nuovo centrocampista polivalente nello scacchiere tattico di mister Chivu.

La situazione contrattuale di Jones

A rendere la trattativa un'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire è l'attuale situazione contrattuale del giocatore, decisamente favorevole ai nerazzurri. Il contratto di Curtis Jones scade infatti nel 2027. Questo dettaglio temporale è fondamentale: significa che tra soli sei mesi l'inglese avrebbe la possibilità di pre-accordarsi con un altro club per un futuro trasferimento a parametro zero.

Liverpool v Brentford - Premier League
LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Curtis Jones del Liverpool festeggia la realizzazione del primo gol della sua squadra con i compagni Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

È un'opzione che il Liverpool vuole assolutamente scongiurare, considerando che l'addio del centrocampista cresciuto nel vivaio garantirebbe una plusvalenza pura alle casse inglesi.

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