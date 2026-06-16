L'Inter sembra decisa a regalare il mediano richiesto da Chivu: la distanza è di 10 milioni, la nuova offerta dovrebbe avvicinare le parti
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L'Inter non molla la presa e si prepara a sferrare un nuovo attacco di calciomercato. L'obiettivo principale per rinforzare la mediana porta un nome preciso: Curtis Jones. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione è determinata a chiudere l'affare. Dopo aver messo nel mirino il giocatore ormai da mesi e aver incassato un primo no dal Liverpool durante la sessione di mercato di gennaio, il club nerazzurro è ora pronto ad accorciare le distanze economiche con il club inglese.
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Inter, un nuovo tentativoLa trattativa tra le due società sta entrando nel vivo. Attualmente, la richiesta dei Reds per lasciar partire il centrocampista è chiara ed è fissata a 30 milioni di euro. L'ultima offerta formulata dall'Inter si era fermata a quota 20 milioni, con una distanza importante. Tuttavia, una nuova proposta formale è in fase di elaborazione: l'Inter vuole regalarsi Curtis Jones alzando la posta sul tavolo per trovare il definitivo punto di incontro.
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La situazione contrattuale di JonesA rendere la trattativa un'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire è l'attuale situazione contrattuale del giocatore, decisamente favorevole ai nerazzurri. Il contratto di Curtis Jones scade infatti nel 2027. Questo dettaglio temporale è fondamentale: significa che tra soli sei mesi l'inglese avrebbe la possibilità di pre-accordarsi con un altro club per un futuro trasferimento a parametro zero.
È un'opzione che il Liverpool vuole assolutamente scongiurare, considerando che l'addio del centrocampista cresciuto nel vivaio garantirebbe una plusvalenza pura alle casse inglesi.
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