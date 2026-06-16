L'Inter non molla la presa e si prepara a sferrare un nuovo attacco di calciomercato. L'obiettivo principale per rinforzare la mediana porta un nome preciso: Curtis Jones. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione è determinata a chiudere l'affare. Dopo aver messo nel mirino il giocatore ormai da mesi e aver incassato un primo no dal Liverpool durante la sessione di mercato di gennaio, il club nerazzurro è ora pronto ad accorciare le distanze economiche con il club inglese.

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Inter, un nuovo tentativo

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La situazione contrattuale di Jones

La trattativa tra le due società sta entrando nel vivo. Attualmente, la richiesta dei Reds per lasciar partire il centrocampista è chiara ed è fissata a. L'ultima offerta formulata dall'si era fermata a quota 20 milioni, con una distanza importante. Tuttavia, una nuova proposta formale è in fase di elaborazione: l'alzando la posta sul tavolo per trovare il definitivo punto di incontro.La volontà del giocatore potrebbe essere determinante in questa operazione. Il talento inglese classe 2001, oggi venticinquenne, ha un legame profondissimo con i Reds. Cresciuto nel settore giovanile del, club in cui ha fatto il suo ingresso da bambino all'età di 9 anni, non aveva mai preso in considerazione l'idea di abbandonare la sua città natale. Questo scenario è cambiato solo nel momento in cui l', offrendogli la prospettiva di diventare ilnello scacchiere tattico di mister Chivu A rendere la trattativa un'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire è l'attuale situazione contrattuale del giocatore, decisamente favorevole ai nerazzurri. Il. Questo dettaglio temporale è fondamentale: significa che tra soli sei mesi l'inglese avrebbe la possibilità di pre-accordarsi con un altro club per un futuro

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Curtis Jones del Liverpool festeggia la realizzazione del primo gol della sua squadra con i compagni Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

È un'opzione che il Liverpool vuole assolutamente scongiurare, considerando che l'addio del centrocampista cresciuto nel vivaio garantirebbe una plusvalenza pura alle casse inglesi.

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