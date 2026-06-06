L'Inter si prepara a vivere un'estate cruciale. Dopo aver conquistato lo Scudetto, i nerazzurri sono pronti a ripartire. Dopo che la stagione 2024-2025 aveva lasciato strascichi e delusioni, la squadra di Milano è tornata a dominare la nostra Serie A. I più esperti erano abbastanza scettici sul neo allenatore Cristian Chivu, ma il tecnico ha saputo ricompattare il gruppo e trasmettere i giusti valori ai propri ragazzi. Ma, il calcio non si ferma e quindi andiamo a scoprire quali possono essere gli obiettivi futuri della detentrice del titolo.

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Chivu sempre più al centro del progetto Inter

Il progetto di, supportato dal lavoro di, punta infatti a mantenere l'Inter ai vertici del calcio italiano e europeo. L'obiettivo della società è quello di formare il giusto mix tra giovani prospettive e giocatori di esperienza.

MILANO, ITALIA - MAGGIO 17: L'allenatore Cristian Chivu del FC Internazionale celebra il 21esimo scudetto con il trofeo durante la festa alla Terrazza Duomo, il 17 Maggio, 2026 in Milano, Italia. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Uno dei primi temi fondamentali affrontati dalla dirigenza è stata la situazione del tecnico romeno. Infatti, secondo quanto trapelato da Sky, Cristian Chivu ha firmato un nuovo contratto che lo vedrà legato ai nerazzurri per i prossimi tre anni. L'ex difensore è stato protagonista di una stagione strepitosa: prima lo Scudetto e poi la Coppa Italia. L'ex eroe del triplete ha saputo dare nuova linfa alla squadra dopo le scorie della passata stagione: ha continuato il lavoro del suo predecessore modificando alcuni aspetti tecnici come la verticalità e il pressing più costante. La sua permanenza rappresenta un vero e proprio punto di partenza per il futuro. Chivu è entrato a far parte della storia del Club: infatti, è il primo allenatore a vincere due trofei al debutto. L'approdo di "Caschetto" ha portato anche la società a puntare più facilmente sui giovani vedi la permanenza di Pio Esposito e l'acquisto di Diouf e Bonny (suo giocatore ai tempi del Parma). Ma quali sono le richieste del mister per tornare ad essere competitivi anche in Europa?

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Gli obiettivi di mercato dell'Inter: dai giovani all'esperienza

La strategia dell'Inter è abbastanza chiara: come riferito più volte dal P, l'obiettivo è abbinare l'acquisto di giovani talenti all'esperienza di giocatori già formati. Andiamo ad analizzare ruolo per ruolo le intenzioni della società.

In porta è oramai certo l'addio di un eroe dei trionfi della squadra: Yoann Sommer. La sua avventura a Milano è ormai ai titoli di coda: questo potrebbe significare che Josep Martinez potrebbe prendersi il posto da titolare. Un nome in orbita da diversi mesi è quello di Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Totthenam è sul taccuino dell'Inter da diversi mesi. L'ultima idea sarebbe quella di prendere un secondo di grande esperienza e promuovere Pepo come primo portiere. In questo caso i nomi accostati ai nerazzurri sono due: David De Gea e Ivan Provedel. Le prossime settimane saranno decisive per capire le intenzioni della società: se puntare su un portiere di spessore che possa fare da chioccia allo spagnolo oppure se comprare un portiere che arriverebbe per occupare il posto da titolare.

LONDRA, INGHILTERRA - MARZO 22: Guglielmo Vicario del Tottenham Hotspur appare abbattuto dopo la sconfitta della propria squadra nella partita di Premier League nel match tra Tottenham Hotspur e Nottingham Forest a Tottenham Hotspur Stadium il 22 Marzo, 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Quali sono i nomi in lizza per la difesa?

Per quanto riguarda la difesa sono diversi i nomi che l'Inter sta monitorando:(anche se la pista che porta al difensore delsembra completamente tramontata).

Per Solet, giocatore dell'Udinese, la società nerazzurra è in forte pressing da diversi mesi. L'accordo con il giocatore sembrerebbe essere definito ma mancherebbe quello con la società friuliana che chiede quasi 30 milioni. Ma cosa porterebbe all'Inter l'arrivo del francese? Il classe 2000 spicca per la sua straripante forza fisica e l'aggressività in marcatura. Solet è un difensore centrale molto moderno, abilissimo con la palla al piede e una discreta vena realizzativa (vedi il gol proprio contro l'Inter a San Siro). Il suo approdo portebbe caratteristiche diverse rispetto a quelle che la retroguardia già possiede, con la capacità di giocare in più ruoli nella difesa a 3.

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Discorso diverso per i due centrali della. Da una parte: il club giallorosso ha bisogno di fare plusvalenze entro il. Uno dei possibili sacrificati potrebbe essere proprio il giocatore della. Il club meneghino segue con molta attenzione la situazione. Il centrale porterebbe ulteriore esperienza in un reparto già collaudato. La richiesta sarebbe, vedremo se l'Inter proverà a strappare il difensore alla Roma o virerà su altro. Altro tema quello di. Il contratto con il Club della capitale scadrà nel, e i neo campioni d'Italia attendono lo sviluppo della situazione. Nel momento in cui il vice-capitano dei giallorossi non dovesse rinnovare il suo contratto,

Sembra invece tramontata la pista che porta a Muharemović: nonostante gli ottimi rapporti tra il club neroazzurro e il Sassuolo, l'Inter ha deciso di puntare su altri profili con più esperienza.

GENOA, ITALIA - MARZO 8: Evan N'Dicka della Roma (destra) celebrata con il suo compagno di squadra Gianluca Mancini dopo il gol durante la partita di Serie A nel match tra Genoa CFC e AS Roma al Luigi Ferraris Stadium l'08 Marzo 2026 in Genoa, Italia. (Photo by Getty Images)

Il grande sogno

Cosa manca al centrocampo dell'Inter?

L'obiettivo più grande rimane: l'esterno destro dell'potrebbe essere il vero colpo del mercato estivo dei nerazzurri. Nonostante qualche disguido per la questionedello scorso anno, le due società hanno mantenuto rapporti ottimi. L'Inter sarebbe intenzionata a sborsare una cifra intorno aiper l'italiano, mentre lachiederebbe qualche milione in più. L'exavrebbe dato già la sua piena disponibilità, ora si cerca di trovare un accordo con la famigliaA centrocampo continua il casting per la squadra di: i nomi in ballo sono maggiormente due:del Liverpool della Roma. I due porterebbero caratteristiche che al centrocampo dei nerazzurri manca: atletismo e grande forza fisica. In un centrocampo composta da, uno dei due giocatori aggiungerebbe qualità diverse. Se per l'inglese ichiedono più di 30 milioni di euro (nonostante l'imminente scadenza di contratto), I giallorossi vorrebbero trattenere, sotto richiesta di, il francese anche se per un'offerta allettante qualcosa potrebbe cambiare.

Il reparto offensivo sembrerebbe intoccabile: Lautaro, Thuram, Bonny ed Esposito avrebbero dato le giuste garanzie. Anche se nel calcio, mai dire mai, perchè per un'offerta da capogiro potrebbe partite il numero nove dei nerazzurri.

🚨 Inter keep working on Curtis Jones deal as negotiations continue.



He was top target in January and still top of Inter list for the midfield. ⚫️🔵



Jones, open to joining Inter and clubs in contact. Agreement not close yet as €20m suggested fee is not enough; but deal on. pic.twitter.com/uPe4aEMKHp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

I possibili addii: chi lascerà Milano?

Per finanziare il mercato in entrara e abbassare l'età media della rosa, l'Inter potrebbe salutare alcuni giocatori storici di questo gruppo. Diversi sono i giocatori in scadenza che sono destinati a lasciare Milano:(su di lui forte interesse del),(a cui è stato proposto un rinnovo di un altro anno),. La dirigenza, inoltre, sta valutando anche alcune cessioni eccellenti che permetterebbero alla società di avere più liquidità: tra i più papabili partenti troviamo. L'ex centrocampista delgode della stima di diverse squadre italiane (tra tutte) e estere (). Il centrocampista non ha convinto e quindi una sua partenza appare molto vicina. Il prezzo stabilito dalla proprietà americana è di circa. L'intenzione sarebbe quella di cederlo ma, potrebbe anche rivelarsi una pedina di scambio con altre squadre.

Tra i giocatori che sicuramente lasceranno l'Inter c'è Denzel Dumfries. L'olandese è vicinissimo a vestire la maglia del Real Madrid. La squadra madrilena pagherà la clausola rescissoria - 20 milioni - per assicurarsi uno dei terzini destri più forti del panorama calcistico attuale. Non sarà facile colmare il vuoto lasciato dall'esterno, ma la società è pronta a chiudere l'acquisto di Palestra nel minor tempo possibile. Dumfries lascia i nerazzurri dopo esser arrivato per sostituire Hakimi: l'olandese ha trascorso 5 anni all'Inter rivelandosi una pedina fondamentale sia per Simone Inzaghi che per Cristian Chivu. Con il club di viale della Liberazione ha vinto 2 campionati, 3 SuperCoppe e 3 Coppa Italia.

🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱



Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.



Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Il reparto che ha più bisogno di rinforzi

I nerazzurri rimangono la squadra da battere. Ma, come ogni società che punta sempre a migliorare, l'Inter ha bisogno di rinforzi. In quale ruolo la squadra di Chivu può migliorare ancora? Se si dovesse individuare una zona di campo prioritaria per gli interventi estivi, probabilmente la risposta sarebbe la difesa.

Nonostante la qualità dei titolari, i neo campioni d'Italia hanno la necessità di acquistare difensori.L'Inter ha bisogno di innesti sia a livello di caratteristiche che di profondità della rosa. Sull'esterno cerca un difensore che possa garantire continuità nel tempo, mentre nel cuore della difesa serve un innesto che possa affiancare e gradualmente sostituire i veterani presenti in rosa.

A centrocampo il grande sogno rimane Nico Paz: l'argentino ha mostrato tutte le sue qualità in questa stagione con il Como. Il giocatore potrebbe rappresentare la vera svolta per Cristian Chivu: il tecnico romeno potrebbe anche cambiare il suo modulo, mettendo un "numero dieci" dietro le due punte. Quello di Nico Paz resta un sogno proibito: tra il Real Madrid che possiede un diritto di recompra e il Como che non vuole sbarazzarsi del suo gioiello, l'approdo dell'argentino in maglia nerazzurra sembrerebbe solo una suggestione.

COMO, ITALY - MAGGIO 02: Nico Paz del Como 1907 osservato durante la partita di Serie A nel match tra Como 1907 e SSC Napoli al Giuseppe Sinigaglia Stadium il 02 Maggio, 2026 in Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Un mercato che potrebbe regalare un altro ciclo all'Inter?

L'Inter si avvicina al mercato estivo con le idee molto chiare., adesso è l'ora di costruire una squadra ad immagine e somiglianza del tecnico. Sicuramente sarà una squadra più giovane, più intensa e maggiormente sostenibile dal punto di vista economico.

I neroazzurri potrebbero sfruttare al meglio le difficoltà dei club rivali, costruendo così una formazione che potrebbe riaprire un ciclo vincente. Non sarà una rivoluzione totale, ma una trasformazione ragionata che potrebbe consentire ai nerazzurri di dominare il nostro campionato mantendo intatta la propria competitività anche a livelli europei.

Il campo ha dato finora ragione al lavoro della società, ma ripetersi non è mai facile. Ecco perchè con moltissima attenzione la società si prepara ad essere protagonista anche fuori dal campo.

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