La Tunisia ha ufficializzato una decisione drastica ed eccezionale in piena competizione: l'esonero di Sabri Lamouchi. L'avventura mondiale del commissario tecnico si è bruscamente interrotta a causa della pesante sconfitta contro la Svezia nella prima partita del torneo, un umiliante 5-1 che ha scatenato il caos nel ritiro della nazionale africana.

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Tunisia, ecco il sostituto di Lamouchi

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Non una prima volta nella storia

Secondo quanto riportato dai media tunisini, oltre al pessimo risultato sul campo, Lamouchi sarebbe stato protagonista di una accesa rissa che ha coinvolto alcuni calciatori, membri dello staff tecnico e persino i tifosi. Una situazione ormai insostenibile per la, la quale aveva già accennato all'esonero il giorno precedente prima di fare un temporaneo passo indietro, per poi arrivare alla definitiva rescissione consensuale del contratto dell'allenatore, che era in carica dallo scorso gennaio.La federazione ha annunciato l'arrivo del francese. Il tecnico transalpino è una vecchia conoscenza del calcio internazionale: quattro anni fa, durante il Mondiale in Qatar, fu la guida dell'Successivamente, da marzo 2023, Renard ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale femminile francese, per poi ritornare sulla panchina maschile dell'Arabia Saudita nell'ottobre 2024. Nonostante avesse centrato la qualificazione proprio a questo Mondiale, Renard era stato esonerato ad aprile scorso. Ora, la sua nuova avventura comincia immediatamente: secondo l'emittente ufficiale tunisina, il neo-allenatore arriverà in giornata a MonterreyPer la stessasi tratta di un clamoroso bis: già durante l'edizione del 1998 in Francia, il commissario tecnicovenne cacciato dopo le prime due sconfitte subite contro l'Inghilterra per 2-0 e contro la Colombia per 1-0.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 8 NOVEMBRE: Sabri Lamouchi, allenatore dell'Al-Riyadh, reagisce durante la partita di Saudi Pro League tra Al-Riyadh e Al-Nassr al Prince Faisal Bin Fahad l'8 novembre 2024 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nello stesso anno, anche altre nazionali presero decisioni identiche: l'Arabia Saudita sollevò dall'incarico Carlos Alberto Parreira a seguito dei passi falsi contro Danimarca e Francia, mentre la Corea del Sud esonerò Cha Bum-kun. Un altro precedente celebre risale al Mondiale di Russia 2018, quando la Spagna esonerò Julen Lopetegui a sole quarantotto ore dal debutto ufficiale, dopo aver scoperto il suo accordo segreto con il Real Madrid.

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