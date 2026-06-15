L'allenatore della squadra tunisina è stato esonerato dalla federazione, ha pagato lui le spese dopo la pessima prestazione all'esordio
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Il Mondiale della Tunisia è iniziato nel peggiore dei modi e a farne le spese è stato immediatamente il commissario tecnico. Sabri Lamouchi è stato ufficialmente esonerato dalla guida della nazionale nordafricana. Il pesantissimo 5-1 subito per mano della Svezia al debutto nella fase a gironi è stato il passo falso fatale per l'allenatore francese naturalizzato ivoriano. La Federazione ha deciso di intervenire subito per dare una scossa all'ambiente prima che il cammino iridato sia compromesso definitivamente.
La decisione è stata presa d'urgenza per non perdere ulteriore tempo prezioso in un torneo così breve e concentrato. Secondo quanto fa sapere ufficialmente la FTF (Fédération Tunisienne de Football), si va verso la nomina di Mondher Kebaier come commissario tecnico della nazionale, in via temporanea, per completare le restanti partite del Mondiale e cercare una difficile qualificazione.
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Solo 5 partite per Sabri Lamouchi: un'avventura al capolineaLa parentesi di Sabri Lamouchi sulla panchina della Tunisia si chiude in modo fallimentare e dopo un periodo di tempo brevissimo. Il tecnico ha infatti disputato appena 5 partite ufficiali alla guida della nazionale, registrando uno score complessivo che ha spaventato i vertici federali e i tifosi. Lamouchi è riuscito a portare a casa una sola vittoria, arrivata al debutto assoluto contro Haiti per 1-0. Dopo quel timido raggio di sole, la squadra ha mostrato vistosi segnali di cedimento.
I problemi sono iniziati ad emergere nel pareggio a reti bianche per 0-0 contro il Canada, un match che aveva già palesato una preoccupante sterilità offensiva. Da quel momento in poi, la Tunisia ha collezionato soltanto sconfitte, in un trend negativo che è culminato nel disastro della prima giornata del Mondiale. I ko consecutivi contro Austria, Belgio e, infine, quello letale contro la Svezia hanno messo a nudo i limiti strutturali della gestione Lamouchi.
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Una sola vittoria in 5 partiteI dati statistici di questa breve striscia sono impietosi e fotografano perfettamente il crollo della squadra. La Tunisia ha subito ben 11 gol nelle ultime 3 partite, a fronte di una sola rete messa a segno. Una media difensiva da horror e un attacco totalmente sterile che hanno costretto la FTF a sollevare dall'incarico l'allenatore. Ora il timone passa momentaneamente a Kebaier, che avrà l'arduo compito di registrare la difesa e ridare morale a un gruppo profondamente scosso in vista delle prossime decisive sfide mondiali.
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