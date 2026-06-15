Altro giro, altra corsa: dopo dodici partite in questa Coppa del Mondo, nessun calciatore che milita in club di Serie A ha trovato la via del gol. Era successo soltanto nelle edizioni del 1930 e del 1962. L'ennesimo record negativo del calcio italiano.

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I calciatori rimasti a secco

Sono 29 i calciatori di Serie A che hanno già debuttato in questo Mondiale, c'è chi ha vinto, chi ha perso, chi ha pareggiato ma nessuno è stato in grado di andare a segno. Escludendo, portiere del Giappone e di proprietà del Parma, difensori comedel Messico,della Svizzera,dell'Australia,della Bosnia,della Turchia,ancora per qualche giorno dell'Inter,della Costa d'Avorio edella Svezia non hanno lasciato il loro nome sul tabellino.

Manuel Akanji, Inter. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Se il mestiere del difensore è quello di evitare la rete e, per tale ragione, il digiuno dal gol non è un dramma, lo stesso non si può dire per una folta rappresentanza di centrocampisti offensivi e attaccanti: sciuponi, sfortunati o imprecisi.

Santiago Gimenez non è neppure sceso in campo con il Messico; Ismael Kone e David, quest'ultimo criticatissimo per la prestazione offerta, con il Canada; Sanabria con il Paraguay; Aebischer, Freuler e Jashari con la Svizzera; Ferguson, McTominay (solo il palo gli ha negato il gol) e Che Adams con la Scozia; Calhanoglu e Yildiz con la Turchia; Koopmeiners e Malen con l'Olanda; Bonny con la Costa D'Avorio; Yeboah (traversa incredibile nel primo tempo) con il suo Ecuador, Karlstrom con la Svezia e, infine, Pulisic (seppur con un assist a referto) e McKennie con gli USA.

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Chi può evitare un record storico

Come detto, è un dato provvisorio perché diverse Nazionali mancano all'appello. E con loro anche i volti più rappresentativi che popolano il nostro calcio.

BRUXELLES, BELGIO - 7 SETTEMBRE: Kevin De Bruyne del Belgio festeggia il quinto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Belgio e Kazakistan al Lotto Park il 7 settembre 2025 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

Da De Bruyne, De Ketelaere, Saelemaekers e Lukaku, impegnati questa sera con il Belgio contro l'Egitto a Rabiot con la Francia pronto a sfidare il Senegal di Diao. Nella notte tra martedì e mercoledì toccherà a Lautaro Martinez e Nico Paz con l'Argentina contro l'Algeria. Ultimi a scendere in campo, in questa prima giornata, saranno Leao e Conceicao con il Portogallo contro il Congo e Sucic, Modric, Pasalic, Baturina e Vlasic nel big match della Croazia contro l'Inghilterra.

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