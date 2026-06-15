Dopo 12 partite dei Mondiali non è stato registrato neanche un gol di un calciatore che milita in Serie A
Grande festa dei tifosi della Scozia per l'esordio al Mondiale
Altro giro, altra corsa: dopo dodici partite in questa Coppa del Mondo, nessun calciatore che milita in club di Serie A ha trovato la via del gol. Era successo soltanto nelle edizioni del 1930 e del 1962. L'ennesimo record negativo del calcio italiano.
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I calciatori rimasti a seccoSono 29 i calciatori di Serie A che hanno già debuttato in questo Mondiale, c'è chi ha vinto, chi ha perso, chi ha pareggiato ma nessuno è stato in grado di andare a segno. Escludendo Zion Suzuki, portiere del Giappone e di proprietà del Parma, difensori come Vasquez del Messico, Akanji della Svizzera, Circati dell'Australia, Muharemovic e Kolasinac della Bosnia, Celik della Turchia, Dumfries ancora per qualche giorno dell'Inter, Kossounou della Costa d'Avorio e Hien della Svezia non hanno lasciato il loro nome sul tabellino.
Se il mestiere del difensore è quello di evitare la rete e, per tale ragione, il digiuno dal gol non è un dramma, lo stesso non si può dire per una folta rappresentanza di centrocampisti offensivi e attaccanti: sciuponi, sfortunati o imprecisi.
Santiago Gimenez non è neppure sceso in campo con il Messico; Ismael Kone e David, quest'ultimo criticatissimo per la prestazione offerta, con il Canada; Sanabria con il Paraguay; Aebischer, Freuler e Jashari con la Svizzera; Ferguson, McTominay (solo il palo gli ha negato il gol) e Che Adams con la Scozia; Calhanoglu e Yildiz con la Turchia; Koopmeiners e Malen con l'Olanda; Bonny con la Costa D'Avorio; Yeboah (traversa incredibile nel primo tempo) con il suo Ecuador, Karlstrom con la Svezia e, infine, Pulisic (seppur con un assist a referto) e McKennie con gli USA.
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Chi può evitare un record storicoCome detto, è un dato provvisorio perché diverse Nazionali mancano all'appello. E con loro anche i volti più rappresentativi che popolano il nostro calcio.
Da De Bruyne, De Ketelaere, Saelemaekers e Lukaku, impegnati questa sera con il Belgio contro l'Egitto a Rabiot con la Francia pronto a sfidare il Senegal di Diao. Nella notte tra martedì e mercoledì toccherà a Lautaro Martinez e Nico Paz con l'Argentina contro l'Algeria. Ultimi a scendere in campo, in questa prima giornata, saranno Leao e Conceicao con il Portogallo contro il Congo e Sucic, Modric, Pasalic, Baturina e Vlasic nel big match della Croazia contro l'Inghilterra.
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