Alessio Dionisi, dopo diverse esperienze negative, torna ad allenare e lo fa al Watford
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Dopo settimane di tira e molla, adesso sembra essere decisamente fatta. Alessio Dionisi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Watford, attualmente in Championship, seconda serie inglese.
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Il punto sulla situazioneA seguito di incontri e colloqui per verificare la fattibilità dell'operazione, Alessio Dionisi diventa il nuovo tecnico del Watford. Le firme sul contratto biennale, ormai una mera formalità, sono fissate per la prossima settimana. Gino Pozzo, azionista di maggioranza del club inglese e proprietario anche dell'Udinese, ha voluto fortemente l'ex Empoli, nonostante le ultime stagioni difficili.
I gialloneri sono lontani parenti della squadra ammirata qualche stagione fa in Premier League. Infatti, il purgatorio chiamato Championship, è un terno a lotto e salire la categoria è estremamente difficile. Posizionatosi al sedicesimo posto, l'ultima annata del Watford è stata tutt'altro che indimenticabile. Spetterà a Dionisi sollevare l'umore dei tifosi e riportare il club nella massima serie inglese.
BREAKING: Alessio Dionisi has agreed terms on a two-year deal to become the new head coach of Watford. 🚨 pic.twitter.com/WD3La6ObEk— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 4, 2026
Voglia di riscattoLa vittoria della Serie B con l'Empoli e la chiamata del Sassuolo lasciavano presagire una carriera in discesa. Invece, dopo due stagioni positive con i neroverdi, Dionisi non è riuscito a riconfermarsi e, in seguito alla sconfitta casalinga proprio contro i toscani, viene esonerato. La chiamata del City Group nel nome del Palermo sembrava essere un ottimo punto di ripartenza per le ambizioni del club siciliano. Anche in questa esperienza, le promesse non vengono mantenute e Dionisi, battuto ai Play-Off dalla Juve Stabia nella stagione 2024/25, viene esonerato. Riparte nuovamente dall'Empoli, chiamato dopo l'esonero di Guido Pagliuca ma la situazione non migliora. Passano 5 mesi e viene nuovamente esonerato. Adesso la voglia di riscatto è alle stelle e chissà se l'aria inglese non possa ribaltare le ultime increspature.
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