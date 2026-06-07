Dopo settimane di tira e molla, adesso sembra essere decisamente fatta. Alessio Dionisi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Watford, attualmente in Championship, seconda serie inglese.

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Il punto sulla situazione

A seguito di incontri e colloqui per verificare la fattibilità dell'operazione,diventa il nuovo tecnico del. Le firme sul contratto biennale, ormai una mera formalità, sono fissate per la prossima settimana., azionista di maggioranza del club inglese e proprietario anche dell', ha voluto fortemente l'ex, nonostante le ultime stagioni difficili.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - 16 APRILE: Alessio Dionisi, allenatore capo dell'US Sassuolo, festeggia dopo la partita di Serie A tra US Sassuolo e Juventus allo Stadio Mapei - Città del Tricolore il 16 aprile 2023 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

I gialloneri sono lontani parenti della squadra ammirata qualche stagione fa in Premier League. Infatti, il purgatorio chiamato Championship, è un terno a lotto e salire la categoria è estremamente difficile. Posizionatosi al sedicesimo posto, l'ultima annata del Watford è stata tutt'altro che indimenticabile. Spetterà a Dionisi sollevare l'umore dei tifosi e riportare il club nella massima serie inglese.

BREAKING: Alessio Dionisi has agreed terms on a two-year deal to become the new head coach of Watford. 🚨 pic.twitter.com/WD3La6ObEk — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 4, 2026

Voglia di riscatto

La vittoria della Serie B con l'e la chiamata dellasciavano presagire una carriera in discesa. Invece, dopo due stagioni positive con i neroverdi, Dionisi non è riuscito a riconfermarsi e, in seguito alla sconfitta casalinga proprio contro i toscani, viene esonerato. La chiamata del City Group nel nome delsembrava essere un ottimo punto di ripartenza per le ambizioni del club siciliano. Anche in questa esperienza, le promesse non vengono mantenute e Dionisi, battuto ai Play-Off dallanella stagione 2024/25, viene esonerato. Riparte nuovamente dall', chiamato dopo l'esonero dima la situazione non migliora. Passano 5 mesi e viene nuovamente esonerato. Adesso la voglia di riscatto è alle stelle e chissà se l'aria inglese non possa ribaltare le ultime increspature.

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