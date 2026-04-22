Mentre l'associazione arbitri spinge per l'introduzione della tecnologia per ridurre gli errori e la pressione sui direttori di gara, i club della seconda divisione britannica hanno respinto ufficialmente anche le versioni più leggere di VAR

La Championship inglese si sta distinguendo come l'ultimo grande baluardo del calcio definito puro, opponendosi con forza all'introduzione del VAR . Recentemente, i club della seconda divisione inglese hanno preso una posizione storica, respingendo ufficialmente anche le versioni più leggere della tecnologia come il FVS (Football Video System) da mettere a disposizione degli allenatori che potrebbero chiamare una revisione.

Championship, contro il VAR per i propri tifosi

La Championship dice no all'aiuto tecnologico per gli arbitri, ma il cuore della protesta è dei tifosi. Un recente sondaggio della Football Supporters’ Association ha confermato quello che chiunque frequenti gli stadi inglesi sa già, ovvero che il VAR ha ucciso la spontaneità. Il timore di esultare per un gol per poi vederselo annullato poco dopo è un "veleno" che la Championship si rifiuta di bere. In questa lega, se la palla entra in porta, lo stadio esplode all'istante, una sensazione che in tutto il mondo (Premier League compresa) sta diventando un ricordo.