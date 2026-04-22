La Championshipinglese si sta distinguendo come l'ultimo grande baluardo del calcio definito puro, opponendosi con forza all'introduzione del VAR. Recentemente, i club della seconda divisione inglese hanno preso una posizione storica, respingendo ufficialmente anche le versioni più leggere della tecnologia come il FVS (Football Video System) da mettere a disposizione degli allenatori che potrebbero chiamare una revisione.
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Championship, opposizione contro il VAR: rifiutata anche l’introduzione del Challenge per gli allenatori
Championship, contro il VAR per i propri tifosi—
La Championship dice no all'aiuto tecnologico per gli arbitri, ma il cuore della protesta è dei tifosi. Un recente sondaggio della Football Supporters’ Association ha confermato quello che chiunque frequenti gli stadi inglesi sa già, ovvero che il VAR ha ucciso la spontaneità. Il timore di esultare per un gol per poi vederselo annullato poco dopo è un "veleno" che la Championship si rifiuta di bere. In questa lega, se la palla entra in porta, lo stadio esplode all'istante, una sensazione che in tutto il mondo (Premier League compresa) sta diventando un ricordo.
Per i direttori di gara, la tecnologia non è un capriccio, ma uno scudo in un campionato dove una promozione può valere 200 milioni di sterline e un errore umano è una condanna troppo pesante da portare sulle spalle.
La seconda divisione inglese continuerà quindi solo con la Goal Line Technology, dimostrando ancora una volta di ascoltare veramente i tifosi, pur togliendo la possibilità dell'arbitro di recuperare un errore fatto sul campo.
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La scelta è anche strategica, perchè in un mercato televisivo ormai pieno di calcio, la Championship si sta posizionando come il "Calcio della gente", un prodotto dove l'errore fa parte del dramma sportivo. Accettare l'imperfezione dell'arbitro significa accettare l'integrità del ritmo di gioco.
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