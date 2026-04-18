L' Atletico Madrid può chiudere la stagione in corso in grande stile: vincere la Copa del Rey e la Champions League , soprattutto quest'ultima, non sarà semplice. Dai risultati si evince che la formazione di Diego Simeone affronterà la Real Sociedad in finale di coppa, in programma oggi alle 21:00, prima di sfidare l' Arsenal nell'andata delle semifinali di Champions. Pertanto, sognare non costa nulla e il club spagnolo può farlo a occhi aperti. Tuttavia, raggiungere una semifinale o una finale non basta: per alzare al cielo un trofeo sarà necessario dimostrare di meritarlo sul campo. Proprio in merito a questo crocevia importante ha parlato in conferenza stampa il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo .

Il presidente ha esordito così nella conferenza stampa che precede la finale di Copa del Rey contro la Real Socieadad: " Celebreremo una grande notte del calcio spagnolo. Che vinca la squadra migliore, la più fortunata o chiunque decide la Federazione ", ha scherzato Cerezo. Poi, in merito al clima che si respira per questo finale di stagione, considerando sia la finale di coppa e sia la semifinale di Champions League, ha aggiunto: "Io vengo dalle corride, quindi dimmelo tu. Se perderemo in coppa contro il Rea Sociedad, ma trionferemo in Champions? Preferisco la doppietta, perché mi piace di più ".

Cerezo attacca il VAR: "Danneggia l'arbitraggio"

Altetico favorito nella finale di Coppa del Rey?: "Nel calcio non ci sono favoriti e le partite sono sempre da 50 e 50. Poco tempo ci davano per spacciati e ora siamo in corsa per due trofei importanti. Lottare per la coppa è entusiasmante, perché l'ultima finale è stata disputata 13 anni fa". Infine, ha concluso la conferenza stampa parlando anche della situazione che chiama in causa VAR e arbitri, entrambi spesso oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori: "Il VAR? Secondo me è uno strumento che sta danneggiando gli arbitri".