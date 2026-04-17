Atletico Madrid e Real Sociedad si sfidano nella finale di Copa del Rey a Siviglia. Attenzione massima per l'ordine pubblico: la rivalità è ancora segnata dall'omicidio di Aitor Zabaleta nel 1998. Le autorità hanno schierato 1.200 agenti

Francesco Intorre 17 aprile - 18:49

Domani sera alle 21 si gioca la finale di Copa del Rey. L'Estadio La Cartuja di Siviglia ospita l'atto conclusivo tra Atletico Madrid e Real Sociedad. Non è una partita come le altre. Sull'evento aleggia infatti il tragico ricordo di Aitor Zabaleta. Il tifoso basco fu ucciso nel 1998 da alcuni ultras colchoneros. Questo sanguinoso episodio alimenta ancora oggi enormi tensioni tra le due tifoserie. A distanza di quasi tre decenni la rivalità resta fortissima e molto pericolosa. Le autorità hanno dovuto imporre misure di sicurezza straordinarie per la partita.

Un piano di sicurezza imponente — Il quotidiano El Mundo ha svelato i dettagli del piano. Le forze dell'ordine hanno pianificato il dispositivo di sicurezza già dal mese di gennaio. Oltre 1.200 agenti gestiranno l'arrivo di circa 70.000 persone nella capitale andalusa. La polizia ha previsto ben tre livelli di controllo per i tifosi. I checkpoint progressivi partiranno dalla viabilità cittadina fino agli ingressi dello stadio. Bisogna anche considerare la situazione nazionale e internazionale. Attualmente la Spagna si trova al livello 4 di allerta terrorismo. L'attenzione delle forze dell'ordine resta ovviamente altissima su tutti i fronti.

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Ultras nel mirino e l'arrivo dei Reali — La polizia monitora con particolare apprensione i movimenti degli ultras. Si attendono circa 60-70 tifosi radicali in arrivo da San Sebastián. Da Madrid partiranno invece oltre 100 elementi considerati a rischio. L'obiettivo principale è evitare qualsiasi contatto fisico tra i gruppi rivali nelle strade di Siviglia. Le autorità vogliono assolutamente scongiurare i violenti scontri avvenuti nel 2024 all'Alameda de Hércules.

I due club hanno collaborato attivamente per garantire la sicurezza. Atletico e Real Sociedad hanno fornito informazioni dettagliate sui propri sostenitori in trasferta. La macchina organizzativa dovrà infine gestire l'arrivo dei Reali di Spagna. I sovrani sono attesi allo stadio per la consegna del trofeo. Lo spettacolo in campo promette emozioni forti. La vera sfida si giocherà però fuori dall'impianto per garantire l'ordine pubblico.