Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2019, Yaya Touré ha iniziato a studiare da allenatore muovendosi in tutto il mondo. Ha ricoperto ruoli da collaboratore tecnico in Ucraina, in Russia, nelle giovanili del Tottenham, nello Standard Liegi e, infine, come vice di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale dell'Arabia Saudita. Anche da giocatore ha accumulato esperienze formative in campionati minori, scelte che l'hanno portato a vestire prima la maglia del Barcellona (109 presenze e 5 gol tra il 2007 e il 2010) e quella del Manchester City (316 presenze e 79 gol tra il 2010 e il 2018), dove ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più completi della storia del calcio moderno. Ma ora la sua avventura nel calcio potrebbe continuare sulla panchina.

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Yaya Touré vicinissimo alla prima panchina da allenatore con lo Slovan Bratislava

Secondo, il tecnico ivoriano è vicino alla firma per guidare la squadra slovacca la prossima stagione che, dopo aver vinto il campionato nella stagione da poco terminata, giocherà i preliminari per accedere alla prossima Champions League. Fino a questo momento ha accumulato esperienza. Di conseguenza, i preliminari estivi alla guida dellosegneranno il suo debutto ufficiale assoluto sia come capo allenatore in prima che all'interno della massima competizione europea per club da quando ha iniziato la carriera da allenatore.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 06 MAGGIO: Yaya Touré del Manchester City festeggia con il trofeo della Premier League dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Huddersfield Town all'Etihad Stadium il 6 maggio 2018 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Dopo cinque anni trascorsi come assistente quindi, Yaya Touré è pronto per diventarne il nuovo capo allenatore. Si tratta di una sfida estremamente stimolante perchè la sua nuova squadra domina da anni il campionato slovacco e la dirigenza gli ha affidato il compito di plasmare un'identità di gioco europea per superare i turni preliminari e accedere alla fase finale della Champions League.

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Per questa avventura ha scelto come suo vice, ex tecnico della squadra B del Celtic, strutturando uno staff giovane e dalle idee innovative per lasciare il segno dove vincere è abitudine.

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