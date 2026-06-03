Alessio Dionisi potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Watford è ormai vicino alla definizione dell’accordo per affidare all’allenatore italiano la guida tecnica della prima squadra in vista della prossima stagione.

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Dionisi al Watford, a breve l'annuncio ufficiale

La società inglese avrebbe già preso la decisione definitiva sul nome del nuovo allenatore e starebbe lavorando agli ultimi dettagli per chiudere l’operazione. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale,. Il Watford spera di completare l’intera procedura entro la fine della settimana, così da annunciare ufficialmente il nuovo corso tecnico e iniziare la programmazione per il campionato 2026-2027.

Per Dionisi si tratterebbe della prima esperienza all’estero dopo una carriera costruita interamente nel calcio italiano. Negli ultimi anni il tecnico si è affermato come uno dei profili più interessanti della sua generazione grazie ai risultati ottenuti tra Serie B e Serie A.

🚨🐝 Watford are closing in on deal to appoint Alessio Dionisi as new head coach, decision made.



Two year contract set to be agreed, waiting for Empoli to give the green light to his exit.#WatfordFC hopeful to close the deal this week. pic.twitter.com/wFbQVJmGsV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Dopo le positive esperienze sulle panchine di Imolese e Venezia, il salto di qualità è arrivato con l’Empoli. Nella stagione 2020-2021 ha guidato i toscani alla conquista del campionato di Serie B, ottenendo la promozione diretta nella massima serie attraverso un gioco offensivo e organizzato che ha attirato l’attenzione di numerosi club.

Quel successo gli ha spalancato le porte del Sassuolo, dove è rimasto per tre stagioni in Serie A. In Emilia ha continuato a sviluppare la propria idea di calcio, valorizzando giovani talenti e ottenendo risultati significativi in uno dei progetti tecnici più apprezzati del panorama italiano.

Ora all’orizzonte potrebbe esserci una nuova sfida. Il Watford, club ambizioso e da anni protagonista del calcio inglese tra Premier League e Championship, avrebbe individuato in Dionisi l’uomo giusto per rilanciare le proprie ambizioni. L’attesa è tutta per il via libera definitivo dell’Empoli, ultimo passaggio necessario prima della possibile firma sul contratto che porterebbe il tecnico italiano nel calcio inglese.

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