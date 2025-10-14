Empoli, ufficiale l’esonero di Pagliuca: attesa per l’arrivo di Dionisi

L'ex tecnico della Juve Stabia paga un inizio di stagione difficile, condito da soli 9 punti in 7 partite

Federico Grimaldi 14 ottobre - 14:16

Dopo le voci dei giorni passati, adesso è ufficiale: Pagliuca non è più l'allenatore dell'Empoli. La decisione è arrivata dopo i primi risultati deludenti di questo inizio campionato di Serie B. I toscani - al momento - si ritrovano al 12esimo posto con soli 9 punti conquistati in 7 partite. Un bottino assai risicato, per una squadra, che punta a tornare in Serie A. Nel lungo casting per trovare il successore, si è pensato anche a De Rossi, ma con ogni probabilità, sarà Dionisi a succedere a Pagliuca. Rimangono da limare solo gli ultimi dettagli prima di diramare l'ufficialità.

Empoli, un inizio in salita: i motivi dell'esonero di Pagliuca — L'Empoli sta vivendo tempi molto duri. La retrocessione in Serie B è stata un duro colpo sia per la società che per la squadra. Il progetto inaugurato era quello di ripartire subito da zero e tornare subito in Serie A. Ragion per cui, il presidente, ha scelto di optare su una figura importante, che conosce bene il campionato e che sa come si fa: ovvero, Pagliuca. Il tecnico italiano ha ben impressionato nell'ultima stagione alla guida della Juve Stabia, portando la squadra campana addirittura ad un passo dalla clamorosa promozione in Serie A. Ma le attese, non sono state rispettate. Tra risultati deludenti, sconfitte inaspettate e fino ad arrivare a quel pareggio col Monza, che ha messo fine al rapporto lavorativo tra lui e l'Empoli.

Ora, la squadra toscana, cerca di ripartire e lo fa chiamando Dionisi. L'ex allenatore del Palermo ha una gran voglia di rivalsa, visto il suo ultimo trascorso - non proprio positivo - con i rosanero e, questa, può essere l'occasione per tornare alla ribalta. Nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l'ufficialità del suo ingaggio. Sabato l’Empoli sarà atteso dal Venezia, in una sfida che potrebbe già rappresentare un’importante occasione per dare slancio a questa stagione e tornare a sognare una promozione.

Il comunicato del club — Oltre al tecnico Pagliuca sono sollevati dall'incarico anche i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. Ecco il comunicato ufficiale del club."A mister Pagliuca e al suo staff - si legge nel comunicato stampa - vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".