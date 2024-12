Le possibili formazioni di Salernitana e Juve Stabia in vista del derby campano di questo pomeriggio: le ultime verso la sfida dell'Arechi.

Luca Paesano Redattore 15 dicembre - 10:18

È tempo di derby campano in Serie B. Quest’oggi, alle 17:15, Salernitana e Juve Stabia si sfideranno per la diciassettesima giornata di campionato. All’Arechi arriva la formazione di Pagliuca, una delle più grandi sorprese di questa stagione, per tenersi ben salda alle posizioni che valgono i play off. I padroni di casa, al contrario, cercano continuità dopo il cambio di allenatore e inseguono punti per cambiare volto alla propria classifica.

Salernitana-Juve Stabia, come arrivano le due squadre al derby — La Salernitana si presenta alla partita dopo aver ritrovato un po’ di entusiasmo dopo un periodo decisamente dimenticabile. Con il ritorno di Stefano Colantuono in panchina sono arrivati 4 punti nelle prime tre partite. Dopo la sconfitta d’esordio con il Sassuolo, i granata sono tornati al successo contro la Carrarese e hanno pareggiato nell’ultima sfida in casa del Modena. Timidi segnali di ripresa, in una stagione che fin qui è stata di gran lunga al di sotto delle aspettative.

Dopo un grande avvio di stagione, la Juve Stabia ha attraversato un periodo decisamente meno felice tra ottobre e novembre. Le Vespe hanno ottenuto solo 5 punti in 7 partite, non riuscendo a vincere neppure una gara. I gialloblu, attualmente al settimo posto, hanno ritrovato il successo solamente nell’ultima giornata, battendo 2-1 il Sudtirol. Pagliuca sta facendo un gran lavoro, e con un successo all'Arechi potrebbe scalare ancora la classifica. Ma occhio, però, anche a cosa succede alle spalle: la classifica di Serie B è come sempre cortissima e ogni giornata può stravolgere i giudizi.

Salernitana-Juve Stabia, probabili formazioni — Colantuono non dovrebbe riservare sorprese e va verso la conferma della formazione schierata nelle sue prime uscite. Sepe tra i pali, con Bronn, Ferrari e Jaroszynski a formare il terzetto di difesa. Stojanovic verso il recupero, si candida ad una maglia da titolare sulla fascia sinistra. A destra, invece, ci sarà sempre Ghiglione. Amatucci e Maggiore comporranno la coppia di centrocampo. In attacco, Verde e Soriano agiranno alle spalle di Simy.

Scelte quasi fatte anche per Guido Pagliuca. In porta ci sarà Thiam. La difesa a tre sarà composta da Folino, Varnier e Bellich. Fortini, Leone, Buglio e Floriani dovrebbero formare la linea di centrocampo. Sulla trequarti ci saranno Candellone e Piscopo, pronti a supportare l’unica punta Adorante.

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Amatucci, Maggiore, Stojanovic; Verde, Soriano; Simy. All. Stefano Colantuono.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Fortini, Leone, Buglio, Floriani; Candellone, Piscopo; Adorante. All. Guido Pagliuca.