Salernitana e Juve Stabia si affronteranno domenica pomeriggio nel derby di Serie B: ecco dove vedere la sfida dell'Arechi.

Luca Paesano Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 18:49)

Quattro anni, 6 mesi e 12 giorni. Tanto è il tempo che è trascorso dall’ultima volta che i cammini di Salernitana e Juve Stabia si sono incrociati tra loro. Correva la stagione 2019/2020 ed entrambe le compagini si giocavano la Serie B con ambizioni differenti. I granata, con ancora Lotito in presidenza, tentavano la rincorsa alla Serie A, poi riuscita l’anno successivo. Le Vespe, invece, inseguivano disperatamente una complicata salvezza dopo la fresca promozione dalla Lega Pro.

Oggi, la classifica sembra aver capovolto le motivazioni. Dopo gli anni trascorsi in Serie A, la Salernitana si ritrova nella parte destra del tabellone, a pochi punti dalla zona retrocessione. Sul lato sinistro c’è la Juve Stabia, una delle sorprese di questa prima parte di campionato, che si trova al momento in zona play off.

Le due squadre tornano ad accedere la rivalità in questo weekend, nel match che, domenica pomeriggio, chiuderà la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il calcio di inizio del derby campano è fissato alle ore 17:15, allo Stadio Arechi.

Salernitana-Juve Stabia, come arrivano le due formazioni alla sfida — Non è andata affatto nel migliore dei modi fin qui la stagione della Salernitana. Dopo la vittoria dell’esordio contro il Cittadella, la formazione di Martusciello ha vissuto molti più bassi che alti, in un saliscendi che tra ottobre e novembre è riuscito a regalare solamente un successo ai tifosi. Il tecnico ha pagato con l’esonero l’ennesima sconfitta del campionato contro il Bari, e alla guida della Salernitana è tornato nuovamente Stefano Colantuono.

Il cambio in panchina sembra aver riacceso le speranze. Dopo il ko contro il Sassuolo, i granata hanno raccolto 4 punti nelle ultime due sfide, tornando al successo con il 4-1 contro la Carrarese e pareggiando per 1-1 contro il Modena. In tal senso, il derby con la Juve Stabia sarà indicativo per chiarire se, nello spogliatoio, si sia effettivamente riaccesa la fiamma.

Storie diverse, invece, quelle che racconta il campionato della Juve Stabia. I gialloblù sono partiti con il piede giusto, senza proclami, con sacrificio e dedizione. Il mercato non ha portato alcun grande nome, né tantomeno ha regalato colpi di categoria. Pagliuca lavora con ciò che si ritrova a disposizione e, forse anche con un po’ di sana incoscienza, sta portando le Vespe verso le zone alte della classifica.

Dopo un grande avvio, anche per la Juve Stabia è arrivato un periodo di flessione. Prima della vittoria dell’ultima giornata contro il Sudtirol, la formazione campana non era riuscita a vincere nessuna delle precedenti 7 partite di campionato, mettendo a referto 5 pareggi e 2 sconfitte.

Salernitana-Juve Stabia, dove vedere la partita in tv e in streaming — La sfida tra Salernitana e Juve Stabia andrà in scena domenica pomeriggio, alle ore 17:15, allo Stadio Arechi. Il match sarà visibile, così come tutte le altre sfide di Serie B, in esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, tramite l’app di Dazn. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini.