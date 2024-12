McClory (Brera): “Vogliamo portare la Juve Stabia a livello internazionale”

La Juve Stabia parla americano. Nella giornata di oggi, attraverso una conferenza stampa, è stato ufficializzato l'ingresso del Brera Holdings nella società campana che milita in Serie B . Si tratta di una holding focalizzata sulla proprietà di più club nello sport, quotata al Nasdaq, che possiede al momento quattro club di calcio ed uno di pallavolo . Il Brera è inoltre il primo gruppo sportivo multi-club quotato in borsa.

Il Presidente del club campano Langella ha poi aggiunto: "Accogliamo con favore il capitale strategico di Brera e la quotazione al Nasdaq del suo modello MCO dovrebbe portare alla Juve Stabia non solo risorse finanziarie e supporto aggiuntivi, ma anche una maggiore consapevolezza del nostro marchio e della nostra squadra, nonché capitale umano e percorsi di giocatori tra le squadre di Brera in tre continenti. La Juve Stabia condivide la missione di impatto sociale di Brera ed estenderà la propria portata nella più ampia area di Napoli, a partire da Castellammare di Stabia ".

McClory fa sognare i tifosi: "Abbiamo la possibilità di portare la Juve Stabia anche a livello internazionale"

"Abbiamo scelto “Brera Holdings” per la sua serietà. Brera Holdings, azienda quotata in borsa, investe tanto sia nel mondo dello sport sia nel mondo del sociale. Ringrazio inoltre lo Studio Zephiro Investments e Joseph, colui che ci ha accompagnati in questa trattativa. Ci ritroviamo oggi a confermare un ulteriore passo in avanti per la nostra società, ha infine spiegato Langella.