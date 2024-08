Ora è ufficiale, Del Piero alla Juve Stabia: il nipote di Alex in Serie B

"Il calciatore, nato a Vittorio Veneto il 5 marzo del 2007, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Campolongo, ha poi vestito le maglie del Pordenone (14 presenze e 12 reti in Under 17), prima della sua ultima esperienza al Trento dove ha debuttato a soli 16 anni da professionista nella gara contro l’Arzignano nella Coppa Italia di categoria. Lorenzo ha scelto il 96 come numero di maglia". Lorenzo Del Piero con ogni probabilità farà da spola tra Primavera e Prima squadra in gialloblù.