Del Piero, sì alla Juve… Stabia e c’è pure Quagliarella

Del Piero, la Juve... Stabia è vicina

Lorenzo Del Piero come detto è un attaccante. Tutti ne parlano un gran bene, non a caso nelle giovanili del Pordenone ha messo in mostra le sue qualità segnando anche molti gol. Adesso la firma col club di Castellammare di Stabia è veramente ad un passo, per il calciatore che ricopre il ruolo che in campo aveva proprio suo zio, per tutti: Pinturicchio.