Emanuele Giacometti

Record, Yamal primo U18 con 11 gare in Champions
Il baby talento scrive un altro record...
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Gudmundsson a Perugia per seguire Palsson
Il tecnico l'ha presa con filosofia...
Le parole dello spagnolo alla vigilia dello Stoccarda...
La disamina del tecnico rossoblù...
Un brutto episodio...
Brutta tegola per l'Al-Nassr...
La rivelazione di Flick...
Tutto pronto per il derby del Curi...
Biancorossi pronti per il derby...
Gran gol per il figlio d'arte...
Parole dure del francese nei confronti del portoghese...
I tifosi esultano dopo il passaggio di proprietà...
Man sotto le luci dei riflettori dopo le ottime prestazioni...
Le parole di Balo in un video-messaggio...
Sale l'attesa per il derby del Manuzzi...
L'ex Inter non ha dubbi...
Parola ai nuovi acquisti...
Cristiano senza peli sulla lingua...
La nota ufficiale della Lazio *“La S.S. Lazio, rispetto a quanto precedentemente comunicato, rende noto che la gara Lazio-Roma, valida per il campionato Primavera 1 e in programma lunedì 16 settembre…
Il portoghese è follemente innamorato...
Disputerà due amichevoli contro l'Italia...
Mikel Arteta trema...
Le parole del ct prima della Norvegia...
Francia e Mbappé criticati dopo il ko con l'Italia...
Il portiere del Gubbio vuole chiudere ancora la saracinesca...
L'attaccante brasiliano del Real non ci sta...
Il difensore dell'Arsenal dice la sua...
Il francese torna a parlare...
Il tecnico del Gubbio è soddisfatto...