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Emanuele Giacometti

Redattore

Giornalista pubblicista dal 2014, osservatore calcistico (AIOC), alla costante ricerca di storie interessanti e contenuti originali. Sono cresciuto con Ronaldo, il Fenomeno, come facevo a non innamorarmi del Fútbol...

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Primavera, Lazio-Roma si gioca al Fersini: è ufficiale

E. Giacometti

La nota ufficiale della Lazio *“La S.S. Lazio, rispetto a quanto precedentemente comunicato, rende noto che la gara Lazio-Roma, valida per il campionato Primavera 1 e in programma lunedì 16 settembre…