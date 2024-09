Heerenveen ko 9-1. Mister Van Persie: “Non dispero”

Il tecnico olandese nel post partita ha commentato la terribile sconfitta: "Continueremo a giocare nello stesso modo. È quello in cui credo, quello in cui crediamo. Fa parte del calcio. Non sono traumatizzato".

Emanuele Giacometti Redattore 16 settembre 2024 (modifica il 16 settembre 2024 | 17:48)

Una sconfitta umiliante. Fin troppo senza dubbio, una macchia che resterà nella storia degli sconfitti. Questo è certo. Nell'Eredivise olandese, sabato, l'Heerenveen è stato infatti travolto in trasferta dall'AZ Alkmaar per 9-1. Un risultato larghissimo. I calciatori a fine gara erano in lacrime. Ma niente allarmismi e disperazioni varie. Ha reagito così al tremendo ko contro gli avversari della Roma in Europa League, l'allenatore Robin Van Persie.

Van Persie: "Continueremo a giocare in questa maniera" — L'ex bomber olandese, nel post partita, non ha voluto dare peso al risultato e non intende nemmeno rimuginare: “Continueremo a giocare nello stesso modo. È quello in cui credo- ha detto-, quello in cui crediamo. La prossima occasione sarà martedì contro il Twente. Questo fa parte del calcio. Non sono stato traumatizzato da questo e nemmeno i miei giocatori. Questo avviene con prove ed errori. Ora è importante accettarlo ed essere presenti, anche qui davanti alla telecamera".

AZ, la vittoria più larga della storia del club — Se per l'Heerenveen resterà una macchia terribile nella storia del club, discorso differente per l'AZ, che con la vittoria di sabato sera, ha registrato la più larga vittoria in campionato della sua storia. Davanti ai propri tifosi, l'Heerenveen è stato messo letteralmente in ginocchio.