Heerenveen, il debutto da tecnico di Van Persie finisce con una sconfitta

Il debutto da allenatore di Robin Van Persie si è concluso con una sconfitta ieri, quando l'Heerenveen ha perso la prima partita della nuova stagione in Olanda sul campo dell'Ajax .

Un gol di Kristian Hlynsson è stato sufficiente per mandare a casa l'Heerenveen senza punti e lasciare all'ex attaccante olandese, che ha giocato nell'Arsenal e nel Manchester United, la sensazione di aver perso un'opportunità.

"Abbiamo avuto alcune occasioni nel primo tempo. Speravamo che una di queste andasse a segno e che si creasse un po' più di convinzione. Nel secondo tempo si vedevano le nostre intenzioni, ma non abbiamo creato nessuna opportunità".

E' su questo che ha detto di voler lavorare per la prossima gara. "La prossima settimana affronteremo l'Utrecht con il morale alto!".

"Con questo modo di giocare, non posso promettere che vinceremo tutte le partite, ma in termini di intensità e a volte anche di qualità, questo è il calcio come penso si debba giocare. Lo dimostreremo ogni settimana", ha aggiunto mister Robin.