Rugani in uscita dalla Juve, dal derby della Mole al derby d’Olanda?

Daniele Rugani potrebbe presto lasciare la Juventus. Il difensore, infatti non rientra nei piani futuri del neotecnico della Vecchia Signora Thiago Motta ed è stato messo sul mercato. Una squadra olandese ha già strizzato l'occhio all'ex Empoli, ma ancora c'è strada da fare per raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le parti chiamate in causa.

Rugani all'Ajax, il trasferimento in prestito e le ultime complicazioni

Il difensore è destinato a trasferirsi all'Ajax in prestito annuale. Tuttavia, il trasferimento non è ancora definito. La chiusura dell'accordo è legata ad una serie di fattori che devono essere risolti. Uno dei principali ostacoli è la partenza di Jakov Medic dall'Ajax, che deve avvenire per fare spazio al difensore juventino. Inoltre, rimane da risolvere la questione dell'ingaggio. L'Ajax ha richiesto che la Juventus contribuisca parzialmente al salario del difensore che ammonta a 3,5 milioni di euro netti a stagione, una condizione che non sembra essere particolarmente gradita al dt bianconero Cristiano Giuntoli.