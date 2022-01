I Rugani sulle nevi: il decolletè arcobaleno di Michela Persico spopola sui social

I colori della moglie di Rugani squarciano il biancore delle nevi piemontesi....

La compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, protagonista di una ottima gara nel clean sheet della Juventus contro il Milan a San Siro, Michela Persico è una delle protagoniste di questi giorni, per via di una foto dirompente pubblicata su Instagram che la vede con un bikini arcobaleno che mette in evidenza ogni peculiarità di un décolleté da sogno.