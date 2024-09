Spagna Under 16, c’è anche Enzo: il figlio di Marcelo

L'attaccante classe 2009 è stato convocato dalla selezione giovanile spagnola Under 16, per disputare due amichevoli contro l'Italia al Centro Tecnico di Coverciano. Il ragazzo è nella cantera del Real Madrid dal 2017.

Emanuele Giacometti Redattore 10 settembre 2024 (modifica il 10 settembre 2024 | 14:51)

Di padre in figlio. Nella vita come nel calcio. E' il caso dell'attaccante Enzo Alves, figlio del terzino sinistro del FluminenseMarcelo, convocato dalle selezioni giovanili della nazionale spagnola. Il quattordicenne calciatore delle giovanili del Real Madrid è stato chiamato dalla Spagna Under 16, che disputerà due amichevoli contro l'Italia la settimana prossima.

Marcelo, il figlio Enzo Alves convocato dalla Spagna Under 16 — L'allenatore spagnolo David Gordo, da qualche ora ha infatti ufficializzato la lista dei giocatori che si recheranno in Italia per disputare le partite del 17 e 19 settembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. E come detto, tra i convocati figura Enzo Alves.

Chi è Enzo Alves — Enzo Alves, è un talentuoso attaccant classe 2009, che si sta mettendo in mostra, come detto, nelle giovanili del Real Madrid, ed è considerato dagli addetti ai lavori tra i talenti più interessanti del calcio spagnolo. Cresciuto a Madrid, Enzo ha ereditato il doppio passaporto spagnolo e brasiliano, e ovviamente la passione per il calcio dal papà. Ha stupito molto la scelta della Nazionale spagnola, nonostante le sue forti e profonde radici brasiliane. Ha iniziato a giocare nel club Santa Ana, dove ha trascorso tre anni, prima di essere notato dal Real Madrid, che lo ha accolto nella sua prestigiosa cantera nel 2017, sicuro del potenziale talento.