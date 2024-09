Gudmundsson non gioca? E’ al Curi per il derby umbro

L'attaccante della Fiorentina è stato pizzicato allo stadio Renato Curi: era in tribuna acccanto a Bernardo Corradi per assistere alla sfida del Perugia contro il Gubbio. Tra le fila dei Grifoni gioca infatti il suo connazionale Palsson.

Dopo aver saltato Atalanta-Fiorentina , Albert Gudmundsson ieri sera ha assistito al derby umbro Perugia-Gubbio, gara del girone B di serie C e terminata 1-1. La presenza dell’ex Genoa in tribuna al Curi non è passata inosservata con l'attaccante che ha seguito da vicino il suo connazionale Adam Palsson, che milita nelle fila del Grifo . L'islandese era seduto al fianco di Bernardo Corradi , attuale ct dell’ Italia U20 . La foto è stata postata dal Perugia sui social ed è stata scattata dal fotografo ufficiale del club biancorosso Roberto Settonce .

L'attaccante islandese è rientrato solo sabato sera a Firenze dopo il viaggio a Rejkyavik dove si era recato lunedì per partecipare tre giorni all'udienza del processo che lo vede coinvolto con l'accusa di "cattiva condotta sessuale". Il debutto in viola dell'ex bomber del Genoa è slittato quindi alla prossima gara, che sarà domenica 22, allo stadio Franchi, contro la Lazio.

Corradi a Perugia per vedere in azione i giovani delle due squadre

La visita di Bernardo Corradi a Perugia era invece legata al fatto che sia nel Perugia, che nel Gubbio, militano tanti giovani interessanti e di prospettiva che possono essere convocati in Under 20. E sicuramente non sarà l'ultima volta che l'ex Lazio sarà al Curi, così come in tanti altri stadi di serie C, Gubbio compreso.