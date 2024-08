Albert Gudmundsson e i “non cognomi” islandesi: come la cantautrice Bjork…

Diversamente da quanto accade in gran parte del globo terracqueo, in Islanda non sono in vigore i cognomi ma i patronimici (raramente i matronimici). In sostanza, al nome di battesimo viene aggiunto un termine (il patronimico, appunto) creato dall’unione del nome del padre, della lettera “s” (paragonabile al genitivo anglosassone) e del suffisso -son per i maschi e -dóttir per le femmine, per i rispettivi significati di “figlio di” e “figlia di”: nome del padre+s+son/dóttir. Albert Gudmundsson significa, dunque, “Albert figlio di Gudmundur” (nel patronimico, la “ur” finale decade).