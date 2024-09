Lazio, Dia e Gigot: “La nostra testa è già al derby”

Lazio, le parole di Dia

L'ex attaccante della Salernitana, ha sottolineato l'importanza di essere arrivato in una big del calcio italiano. Nel dettaglio, le sue parole: "La Lazio, per tutti è uno step importante per migliorare. Qui si gioca contro le squadre migliori. Conta fare tanti gol, un attaccante si giudica da questo, dobbiamo fare del nostro meglio senza pensare a chi è stato qui prima di noi. Mettere un obiettivo alla stagione significa porre un limite, a Salerno non avevo detto 'quest'anno ne segno 16", ma ho pensato a farne il più possibille. Salerno è stata una tappa nuova nella mia carriera, poi un momento duro, non sento di dovermi rimproverare niente. Ho segnato un gol subito, è ancora più bello farlo in casa. Sono stato felice. Si giocherà ogni 3 giorni, per noi sarà importante iniziare bene. Non sento il peso di essere un giocatore importante, lo siamo tutti, abbiamo tutti delle responsabilità. Il gol alla Roma? E' stato bello, ma è stato spiacevole perché in quell'occasione mi sono anche infortunato”.