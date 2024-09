Balotelli: “Mi alleno, sono sereno, ma presto parlerò…”

"Ciao ragazzi, con queste poche righe voglio rispondere a tanti di voi che mi chiedono quale sarà la mia prossima squadra. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Vi voglio bene. Ho notato che negli ultimi tempi, giornali, persone, squadre si inventano anche all'estero di avermi rifiutato. Si inventano trattative con me, l'unica cosa che sto facendo è allenarmi e stare pronto perchè comunque andrò a giocare".

Balotelli: "Continuo ad allenarmi, ma presto parlerò..."

Più di 200 gol in carriera, Balotelli ha all'attivo anche quattordici reti con la maglia della Nazionale e il suo nome puntualmente ritorna in auge quando l'attacco dell'Italia è in difficoltà: "Quello che importa per me è tornare a giocare, presto parlerò e smentirò tutte queste persone e squadre che si inventano cose false su di me. L'importante per me è allenarmi e stare sereno. Ci tenevo a dire che molto presto parlerò. Tempo al tempo".