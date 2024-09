Mario Balotelli, svincolato dal 1° luglio dopo l'ultima esperienza ai turchi dell'Adana Demirspor, è stato proposto al club indiano dei Kerala Blasters, con sede nella città di Kochi. Da quelle parti però hanno declinato l'offerta...

Sergio Pace Redattore 10 settembre 2024 (modifica il 10 settembre 2024 | 21:13)

Niente da fare, Mario Balotellinon ha appeal in India. Storia di questi giorni, con l'ex attaccante di Inter, Manchester City, Liverpool, Milan, Marsiglia, Monza e Brescia che è stato rifiutato addirittura da un club del campionato indiano. Il 34enne attaccante, svincolato dal 1° luglio dopo aver concluso la sua esperienza ai turchi dell'Adana Demirspor (7 reti e 1 assist in 16 presenze in campionato la scorsa stagione), è stato proposto ai Kerala Blasters.

Come riportato dal Times of India, la candidatura di Balotelli è arrivata sul tavolo del club indiano con sede nella città di Kochi. Ma la risposta è stata negativa per due motivi...

India, Balotelli proposto ai Kerala Blasters. Secco no del club — I Kerala Blasters, squadra che affronterà il Punjab FC domenica 15 settembre per la prima giornata della Super League indiana, hanno detto di no a Balotelli. Sì, proprio così. Il club indiano, una volta presentatasi la possibilità di ingaggiare lo svincolato 34enne attaccante, ha preferito declinare l'offerta.

I motivi dietro questo rifiuto categorico all'eventuale arrivo di Balotelli sono essenzialmente due. Le fonti vicine ai Kerala Blasters fanno sapere che l'ex Inter e Milan (tra le altre) non è in realtà un obiettivo concreto. E poi gli atteggiamenti fuori dalle righe dell'attaccante, specialmente all'esterno, costituiscono un problema non di poco conto. Insomma, il club indiano non ha ritenuto Balotelli un profilo idoneo dal punto di vista comportamentale. E così l'ipotesi esotica del campionato indiano è sfumata...