Milan, Ibra Jr show con la Primavera: un gol pazzesco!

Maximilian Ibrahimovic continua a stupire con la maglia della Primavera del Milan . Il figlio di Zlatan segna un gol pazzesco nella quarta giornata di campionato in cui i rossoneri di Federico Guidi superano agevolmente l'Empoli per 4-1. Sensazionale la giocata del figlio dell'ex bomber milanista. Da metà campo Maximilian prende palla, punta l'avversario, poi si porta velocemente palla sul mancino, lasciando partire una conclusione potente e precisa che si stampa sotto la traversa. Tanta roba e applausi dagli spalti.

Ibra, conclusione bellissima e gol pazzesco

Un tiro veramente imparabile, una traiettoria bellissima, col portiere toscano che ha potuto solo ammirare la prodezza che si è stampaa sotto la traversa. Buon sangue non mente, quindi, per movenze nel gesto tecnico ma anche per la potenza del tiro, Maximilian è sembrato quasi suo padre. Per il talento rossonero è il terzo gol in campionato dopo quattro giornate giocate.