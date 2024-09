Man al top, l’agente: “Anche Mourinho mi ha chiamato”

Il procuratore dell'attaccante del Parma ha parlato ai microfoni di Fanatik: "Man ha rinnovato per Pecchia, ma se arriva un'offerta da 40 milioni... Il ragazzo è felice e sereno. Quando gli dai la palla sulla fascia, non hai paura che la perda".

Emanuele Giacometti Redattore 12 settembre 2024 (modifica il 12 settembre 2024 | 18:47)

Autore di un inizio di campionato super con la maglia del Parma (2 gol in tre partite), Dennis Man si sta mettendo in evidenza e sta raccogliendo soddisfazioni e consensi. Il ragazzo è andato a segno anche con la "sua" Romania, nell'ultima gara di Nations League vinta sul campo del Kosovo 3-0. Inevitabili tornano d'attualità le voci su un suo possibile addio al Parma. Ne ha parlato il suo agente Giovanni Becali, in una intervista a Fanatik.

L'agente di Man: "Pecchia l'ha portato all'apice e Mourinho..." — "Man ha rinnovato con il Parma per la sua tranquillità e per l'allenatore Pecchia, che ha portato Man al suo apice. Ha anche risollevato Mihăilă, che era scoraggiato, e lo ha fatto giocare titolare in quasi tutte le partite. La crescita è evidente: guardate Mihaila, che una volta correva davanti alla palla. Ora ha messo muscoli su schiena e cosce. Entra al centro, si sposta da destra a sinistra. Non è più quel giocatore a cui dai la palla sulla fascia per correre. Partecipa a tutte le fasi di gioco.

In questo momento, ha bisogno di salute e tranquillità. Dopo aver firmato il rinnovo, Man è felice e sereno. Quando gli dai la palla sulla fascia, non hai paura che la perda. Mourinho mi ha chiamato dopo che ha segnato contro la Fiorentina e mi ha detto: 'Hai visto Giovanni, cosa significa la Serie A? Il futuro è loro'. Hanno solo bisogno che Dio li mantenga in salute".