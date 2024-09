Primavera, Lazio-Roma si gioca al Fersini: è ufficiale

La società biancoceleste con una nota ha comunicato che il derby Primavera valevole per la quarta giornata, si disputerà al Fersini e non più a Rieti, come precedentemente annunciato. Anche a livello giovanile... sale l'attesa.

“La S.S. Lazio , rispetto a quanto precedentemente comunicato, rende noto che la gara Lazio-Roma, valida per il campionato Primavera 1 e in programma lunedì 16 settembre alle ore 17:30, sarà disputata allo Stadio Mirko Fersini di Formello”.

Lazio-Roma Primavera, big-match della quarta giornata

Il campionato Primavera riparte dopo la sosta per le Nazionali con questa sfida di cartello che, oltre al grande valore in sé vale anche il primato in classifica. Dopo tre giornate infatti, i giallorossi sono a punteggio pieno assieme alla Fiorentina. Proprio un gradino più sotto c’è la Lazio, che di punti ne ha 7 punti. Il posticipo del weekend, dunque, mette in palio anche la vetta della graduatoria.