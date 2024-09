Primavera, il derby Lazio-Roma si giocherà a Rieti: ecco il motivo...

Il match, in programma lunedì 16 settembre alle 17.30, non si disputerà al "Mirko Fersini" di Formello per via di interventi di "manutenzione straordinaria"

Davide Capano Redattore 6 settembre 2024 (modifica il 6 settembre 2024 | 11:11)

Lunedì 16 settembre è in programma il derby Primavera fra Lazio e Roma. Un match, come scrive romatoday.it, già importante per la classifica con le due squadre staccate soltanto di due punti (giallorossi a quota 9, biancocelesti a 7).

La stracittadina fra le formazioni giovanili, però, non si giocherà nella Capitale ma bensì a Rieti.

La nota della Lazio sul derby — "La S.S. Lazio, ringraziando per l’ospitalità e la collaborazione la Società F.C. Rieti 1936 ed il sindaco del capoluogo di provincia reatino Daniele Sinibaldi, informa che il derby Primavera Lazio-Roma, in programma il 16 settembre 2024 alle 17:30, avrà luogo allo stadio ‘Centro d’Italia-Manlio Scopigno’ di Rieti, anziché allo stadio Mirko Fersini, non disponibile per manutenzione straordinaria. Per assistere al match sarà possibile acquistare il tagliando per l’ingresso al costo di 10 euro sul circuito Etes (il link sarà disponibile nelle prossime ore)".

Tifosi laziali e romanisti, dunque, dovranno andare in trasferta per seguire il derby Primavera.

Chi trasmette in tv il campionato Primavera? — Il campionato Primavera viene trasmesso da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) dal 2016. Da questa stagione, inoltre, è nato il canale "Primavera Tv" per tutti i contenuti del torneo.